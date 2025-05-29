https://ria.ru/20250529/yaponiya-2019873475.html

Эксперт объяснил значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию

Эксперт объяснил значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт объяснил значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию

Визит вдовы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию является позитивным сигналом со стороны Токио о том, что он готов начать диалог с... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:24:00+03:00

2025-05-29T23:24:00+03:00

2025-05-29T23:24:00+03:00

россия

япония

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владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Визит вдовы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию является позитивным сигналом со стороны Токио о том, что он готов начать диалог с Россией, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. Президент России Владимир Путин в четверг принял в Кремле Акиэ Абэ. "Это в первую очередь позитивный сигнал со стороны Токио о том, что он готов к тому, чтобы начать диалог, восстанавливать наши отношения, которые сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период", - сказал Кистанов. Эксперт добавил, что сначала Япония активно включилась в санкционную кампанию коллективного Запада и стала сотрудничать в деле оказания давления на Россию по поводу СВО, однако когда к власти в США пришел Дональд Трамп, ситуация стала меняться. "А почему вдова? Это очень удобный вариант, потому что как раз Синдзо Абэ – это символ того периода, когда Япония повернулась лицом к России, пыталась найти подходы к решению территориального вопроса на компромиссной основе... Путин и Абэ были друзьями, называли друг друга по имени", - сказал Кистанов. Он отметил, что Синдзо Абэ "был на короткой ноге" не только с Путиным, но и с Трампом в период его первого президентского срока, они тоже установили близкие личные отношения, играли в гольф. По его словам, когда Трамп во второй раз пришел к власти, Япония была очень обеспокоена тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, в сфере безопасности, требовать увеличения военных расходов, в том числе увеличения оплаты пребывания американских войск на территории страны. "Они пытались добиться встречи Трампа с новым премьер-министром Сигэру Исибой, но ничего не получилось. И тогда был совершен вот такой ход конем. Они направили в США вдову Абэ, с которым у Трампа, как я сказал, были личные отношения очень хорошие", - пояснил эксперт. Кистанов заключил, что сейчас можно провести параллель - встреча Трампа и Акиэ Абэ была символом того, что японо-американские отношения по-прежнему будут развиваться в позитивном русле, значит по аналогии теперь можно расценивать и прием Путиным Акиэ Абэ как предзнаменование того, что отношения России и Японии будут налаживаться. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.

https://ria.ru/20250529/putin-2019866389.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019864824.html

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

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россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, в мире