В Новом Уренгое появится уникальный музей газа
На Ямале летом начнется строительство самого современного в мире музея газа
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДизайн-проект Музея газа в Новом Уренгое
Дизайн-проект Музея газа в Новом Уренгое
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, разработка концепции музея и подготовка проектной документации велась на протяжении трех лет. Экспозиция будет поделена на зоны, которые расскажут посетителям о происхождении и формировании газа – от его зарождения до этапов добычи и использования. Архитектура отличается сложной многоуровневой геометрией, а монументальные мультимедийные инсталляции и экспозиционные решения высотой более шести метров создадут эффект полного погружения.
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"Сегодня ямальский газ согревает дома миллионов россиян, становится энергией развития целых отраслей. В Новом Уренгое – газовой столице нашей страны – должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
В настоящее время идет разработка контента, производство графики и декораций. Планируется, что строительные и монтажные работы стартуют уже летом. Реализацией проекта занимается компания Ascreen. Откроется музей в арт-центре "ГАЗ" в Новом Уренгое.