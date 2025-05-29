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В Новом Уренгое появится уникальный музей газа - РИА Новости, 29.05.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:41 29.05.2025 (обновлено: 11:46 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/yamal-2019734444.html
В Новом Уренгое появится уникальный музей газа
В Новом Уренгое появится уникальный музей газа - РИА Новости, 29.05.2025
В Новом Уренгое появится уникальный музей газа
Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:41:00+03:00
2025-05-29T11:46:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
природный газ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, разработка концепции музея и подготовка проектной документации велась на протяжении трех лет. Экспозиция будет поделена на зоны, которые расскажут посетителям о происхождении и формировании газа – от его зарождения до этапов добычи и использования. Архитектура отличается сложной многоуровневой геометрией, а монументальные мультимедийные инсталляции и экспозиционные решения высотой более шести метров создадут эффект полного погружения. "Сегодня ямальский газ согревает дома миллионов россиян, становится энергией развития целых отраслей. В Новом Уренгое – газовой столице нашей страны – должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В настоящее время идет разработка контента, производство графики и декораций. Планируется, что строительные и монтажные работы стартуют уже летом. Реализацией проекта занимается компания Ascreen. Откроется музей в арт-центре "ГАЗ" в Новом Уренгое.
https://ria.ru/20250529/jamal-2019733562.html
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новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), природный газ
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Природный газ
В Новом Уренгое появится уникальный музей газа

На Ямале летом начнется строительство самого современного в мире музея газа

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДизайн-проект Музея газа в Новом Уренгое
Дизайн-проект Музея газа в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Дизайн-проект Музея газа в Новом Уренгое
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, разработка концепции музея и подготовка проектной документации велась на протяжении трех лет. Экспозиция будет поделена на зоны, которые расскажут посетителям о происхождении и формировании газа – от его зарождения до этапов добычи и использования. Архитектура отличается сложной многоуровневой геометрией, а монументальные мультимедийные инсталляции и экспозиционные решения высотой более шести метров создадут эффект полного погружения.
«
"Сегодня ямальский газ согревает дома миллионов россиян, становится энергией развития целых отраслей. В Новом Уренгое – газовой столице нашей страны – должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
В настоящее время идет разработка контента, производство графики и декораций. Планируется, что строительные и монтажные работы стартуют уже летом. Реализацией проекта занимается компания Ascreen. Откроется музей в арт-центре "ГАЗ" в Новом Уренгое.
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Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Природный газ
 
 
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