https://ria.ru/20250529/yamal-2019734444.html

В Новом Уренгое появится уникальный музей газа

В Новом Уренгое появится уникальный музей газа - РИА Новости, 29.05.2025

В Новом Уренгое появится уникальный музей газа

Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:41:00+03:00

2025-05-29T11:41:00+03:00

2025-05-29T11:46:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

природный газ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Строительство уникального Музея газа стартует летом текущего года в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, разработка концепции музея и подготовка проектной документации велась на протяжении трех лет. Экспозиция будет поделена на зоны, которые расскажут посетителям о происхождении и формировании газа – от его зарождения до этапов добычи и использования. Архитектура отличается сложной многоуровневой геометрией, а монументальные мультимедийные инсталляции и экспозиционные решения высотой более шести метров создадут эффект полного погружения. "Сегодня ямальский газ согревает дома миллионов россиян, становится энергией развития целых отраслей. В Новом Уренгое – газовой столице нашей страны – должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В настоящее время идет разработка контента, производство графики и декораций. Планируется, что строительные и монтажные работы стартуют уже летом. Реализацией проекта занимается компания Ascreen. Откроется музей в арт-центре "ГАЗ" в Новом Уренгое.

https://ria.ru/20250529/jamal-2019733562.html

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), природный газ