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Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей - РИА Новости, 29.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
05:12 29.05.2025 (обновлено: 12:16 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/yakutiya-2019692642.html
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей - РИА Новости, 29.05.2025
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей
Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:12:00+03:00
2025-05-29T12:16:00+03:00
экономика
дальний восток
якутск
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом мероприятия, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в креативном кластере "Квартал Труда". Как отметил Николаев, помимо дальнейшего развития сырьевой экономики, Республика Саха (Якутия) делает серьезный упор на развитие экономики креативной. Число занятых в этой области в регионе превысило 45 тысяч человек, к 2030 году, согласно указу главы республики, этот показатель должен вырасти до 70 тысяч человек. Он уточнил, что среди основных направлений креативной экономики региона - информационные технологии, кинопроизводство, анимация, мода. "Мы уже сегодня имеем хорошие результаты... Например, сборы якутского кино за первые 4,5 месяца этого года уже превысили все сборы за 2025 год. А они были у нас рекордные - свыше 150 миллионов рублей. Сейчас мы уже приближаемся почти к 200 миллионам рублей. Мы считаем, что этот форум, это не только якутский, это дальневосточный форум. Представители 35 субъектов приехали на него будет подписываться ряд соглашений. Ну, и мы считаем, что основным итогом форума должно быть привлечение не менее 1 миллиарда рублей в креативную экономику Дальнего Востока. В частности, по Якутии", - подчеркнул глава республики. На площадке Форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами креативных индустрий. Одним из первых в четверг заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Подписи под документом поставили глава региона и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев. Якутия в 2019 году первой в России утвердила концепцию развития творческих индустрий.
https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987820640.html
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экономика, дальний восток, якутск, россия, айсен николаев
Экономика, Дальний Восток, Якутск, Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей

Николаев: форум креативных индустрий должен привлечь миллиард рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Якутск с горы "Чочур-Муран"
Вид на Якутск с горы Чочур-Муран - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Якутск с горы "Чочур-Муран". Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом мероприятия, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.
Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в креативном кластере "Квартал Труда".
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Как отметил Николаев, помимо дальнейшего развития сырьевой экономики, Республика Саха (Якутия) делает серьезный упор на развитие экономики креативной. Число занятых в этой области в регионе превысило 45 тысяч человек, к 2030 году, согласно указу главы республики, этот показатель должен вырасти до 70 тысяч человек. Он уточнил, что среди основных направлений креативной экономики региона - информационные технологии, кинопроизводство, анимация, мода.
"Мы уже сегодня имеем хорошие результаты... Например, сборы якутского кино за первые 4,5 месяца этого года уже превысили все сборы за 2025 год. А они были у нас рекордные - свыше 150 миллионов рублей. Сейчас мы уже приближаемся почти к 200 миллионам рублей. Мы считаем, что этот форум, это не только якутский, это дальневосточный форум. Представители 35 субъектов приехали на него будет подписываться ряд соглашений. Ну, и мы считаем, что основным итогом форума должно быть привлечение не менее 1 миллиарда рублей в креативную экономику Дальнего Востока. В частности, по Якутии", - подчеркнул глава республики.
На площадке Форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами креативных индустрий. Одним из первых в четверг заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Подписи под документом поставили глава региона и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
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