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ВС России поразили цех по производству ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vsu-2019746673.html
ВС России поразили цех по производству ударных беспилотников ВСУ
ВС России поразили цех по производству ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России поразили цех по производству ударных беспилотников ВСУ
Российские войска нанесли поражение цеху производства ударных БПЛА ВСУ, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:33:00+03:00
2025-05-29T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цеху производства ударных БПЛА ВСУ, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения специальной военной операции.
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вооруженные силы украины, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Безопасность
ВС России поразили цех по производству ударных беспилотников ВСУ

МО: ВС РФ поразили цех производства ударных БПЛА ВСУ, место укрытия HIMARS

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цеху производства ударных БПЛА ВСУ, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения специальной военной операции.
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