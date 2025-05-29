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Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vozvraschenie-2019751122.html
Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину
Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину - РИА Новости, 29.05.2025
Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину
Последние возвращенные в Россию на данный момент 6 курян доехали в Курск, их разместили в ПВР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:53:00+03:00
2025-05-29T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
украина
татьяна москалькова
россия
курская область
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние возвращенные в Россию на данный момент 6 курян доехали в Курск, их разместили в ПВР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Все 6 курян успешно доехали домой, они размещены в пунктах временно размещения. К сожалению, пока неизвестно, где находятся родственники большинства из них… Им оказана необходимая психологическая помощь, медики из осмотрят. Решат вопросы с выплатами, которые им были положены за это время", - сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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общество, украина, татьяна москалькова, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, Татьяна Москалькова, Россия, Курская область
Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину

Москалькова: последние 6 вернувшихся с Украины курских жителей разместили в ПВР

© Фото : Екатерина Письменная/TelegramШесть человек вернулись в Курскую область 29 мая 2025 года
Шесть человек вернулись в Курскую область 29 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Екатерина Письменная/Telegram
Шесть человек вернулись в Курскую область 29 мая 2025 года
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние возвращенные в Россию на данный момент 6 курян доехали в Курск, их разместили в ПВР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Все 6 курян успешно доехали домой, они размещены в пунктах временно размещения. К сожалению, пока неизвестно, где находятся родственники большинства из них… Им оказана необходимая психологическая помощь, медики из осмотрят. Решат вопросы с выплатами, которые им были положены за это время", - сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоУкраинаТатьяна МоскальковаРоссияКурская область
 
 
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