https://ria.ru/20250529/vozvraschenie-2019751122.html

Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину

Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину - РИА Новости, 29.05.2025

Москалькова рассказала о возвращении курских жителей, вывезенных на Украину

Последние возвращенные в Россию на данный момент 6 курян доехали в Курск, их разместили в ПВР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:53:00+03:00

2025-05-29T12:53:00+03:00

2025-05-29T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

украина

татьяна москалькова

россия

курская область

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Последние возвращенные в Россию на данный момент 6 курян доехали в Курск, их разместили в ПВР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Все 6 курян успешно доехали домой, они размещены в пунктах временно размещения. К сожалению, пока неизвестно, где находятся родственники большинства из них… Им оказана необходимая психологическая помощь, медики из осмотрят. Решат вопросы с выплатами, которые им были положены за это время", - сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019680205.html

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россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, татьяна москалькова, россия, курская область