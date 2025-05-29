https://ria.ru/20250529/voznesenie-2019681283.html
Вознесение Господне по православному календарю
Вознесение Господне по православному календарю - РИА Новости, 29.05.2025
Вознесение Господне по православному календарю
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа - один из 12 важнейших праздников Русской православной церкви. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:57:00+03:00
2025-05-29T00:57:00+03:00
2025-05-29T00:57:00+03:00
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Вознесение Господа нашего Иисуса Христа - один из 12 важнейших праздников Русской православной церкви. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник принадлежит к числу так называемых господских праздников, то есть относящихся к Господу Иисусу Христу. Это переходящий праздник: его дата зависит от даты празднования Пасхи и всегда приходится на четверг. В 2025 году день Вознесения Господня отмечается 29 мая. Вознесение Иисуса Христа подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, а также в окончании Евангелия от Марка. В День Вознесения православные христиане вспоминают события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. После Воскресения Спаситель не один раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа на них - празднику Пятидесятницы. В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Христос благословил их и - как был, во плоти - вознесся на небо. "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо", - рассказывается об этом в Деяниях святых апостолов. После этого апостолы возвратились в Иерусалим с великой радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. С ними была также Мария - мать Иисуса Христа со своими родственниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфея на место погибшего Иуды-предателя. По учению православной церкви, Вознесением завершилось земное служение Бога-Сына. Это событие имеет для верующих глубокое символическое значение: искупив страданиями и крестной смертью человеческие грехи, Иисус Христос в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и "предуготовил естество человека к принятию Святаго Духа". Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После этого настанет жизнь будущего века - другая вечная жизнь. Вознесением завершается празднование Пасхи, поэтому этот день именуется также "отданием Пасхи". С этого дня верующие перестают обмениваться при встрече пасхальными приветствиями "Христос воскресе! - Воистину воскресе!". До конца IV века Вознесение Господне и Пятидесятница были, по сути, единым праздником. Пятидесятницу отмечали не один день в году – это был период церковного календаря. Когда Пятидесятница стала самостоятельным праздником, отдельно стали отмечать и Вознесение. Первые упоминания об этом можно встретить у святителя Григория Нисского и в антиохийских проповедях святителя Иоанна Златоуста. С V века традиция празднования Вознесения Господня утвердилась на Западе окончательно. Праздник продолжается 10 дней: один день предпразднества, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней попразднества. Отдание праздника бывает в следующую за праздником пятницу седьмой недели по Пасхе. В честь праздника Вознесения на Руси часто воздвигались храмы. Одним из уникальных произведений архитектуры является храм Вознесения в Коломенском, едва ли не единственный сохранившийся в Москве "шатровый храм", воздвигнутый Петроком Малым в 1532 году в честь рождения у Василия III сына, будущего Ивана IV Грозного. Кроме того, престольный праздник в этот день состоится и в церкви Вознесения Господня у Никитских Ворот (ее еще называют Большое Вознесение) на улице Большая Никитская в Москве. Тексты Евангелия и Деяний святых апостолов послужили источником многочисленной иконографии Вознесения Господня. Древнейшие из дошедших до нас образов относятся к V веку. Сцены из событий, связанных с Вознесением, часто изображаются на фресках и мозаиках русских, сербских, грузинских, греческих, итальянских храмов и соборов.
https://ria.ru/20250527/kalendar-1984676783.html
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справки, москва, иерусалим, иисус христос, русская православная церковь
Справки, Москва, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа - один из 12 важнейших праздников Русской православной церкви. Он отмечается на 40-й день после Пасхи.
Праздник принадлежит к числу так называемых господских праздников, то есть относящихся к Господу Иисусу Христу
.
Это переходящий праздник: его дата зависит от даты празднования Пасхи и всегда приходится на четверг. В 2025 году день Вознесения Господня отмечается 29 мая.
Вознесение Иисуса Христа подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, а также в окончании Евангелия от Марка.
В День Вознесения православные христиане вспоминают события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. После Воскресения Спаситель не один раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа на них - празднику Пятидесятницы. В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Христос благословил их и - как был, во плоти - вознесся на небо.
"Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо", - рассказывается об этом в Деяниях святых апостолов.
После этого апостолы возвратились в Иерусалим
с великой радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. С ними была также Мария - мать Иисуса Христа со своими родственниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфея на место погибшего Иуды-предателя.
По учению православной церкви, Вознесением завершилось земное служение Бога-Сына. Это событие имеет для верующих глубокое символическое значение: искупив страданиями и крестной смертью человеческие грехи, Иисус Христос в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и "предуготовил естество человека к принятию Святаго Духа".
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После этого настанет жизнь будущего века - другая вечная жизнь.
Вознесением завершается празднование Пасхи, поэтому этот день именуется также "отданием Пасхи". С этого дня верующие перестают обмениваться при встрече пасхальными приветствиями "Христос воскресе! - Воистину воскресе!".
До конца IV века Вознесение Господне и Пятидесятница были, по сути, единым праздником. Пятидесятницу отмечали не один день в году – это был период церковного календаря. Когда Пятидесятница стала самостоятельным праздником, отдельно стали отмечать и Вознесение. Первые упоминания об этом можно встретить у святителя Григория Нисского и в антиохийских проповедях святителя Иоанна Златоуста.
С V века традиция празднования Вознесения Господня утвердилась на Западе окончательно.
Праздник продолжается 10 дней: один день предпразднества, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней попразднества. Отдание праздника бывает в следующую за праздником пятницу седьмой недели по Пасхе.
В честь праздника Вознесения на Руси часто воздвигались храмы. Одним из уникальных произведений архитектуры является храм Вознесения в Коломенском, едва ли не единственный сохранившийся в Москве
"шатровый храм", воздвигнутый Петроком Малым в 1532 году в честь рождения у Василия III сына, будущего Ивана IV Грозного. Кроме того, престольный праздник в этот день состоится и в церкви Вознесения Господня у Никитских Ворот (ее еще называют Большое Вознесение) на улице Большая Никитская в Москве.
Тексты Евангелия и Деяний святых апостолов послужили источником многочисленной иконографии Вознесения Господня. Древнейшие из дошедших до нас образов относятся к V веку. Сцены из событий, связанных с Вознесением, часто изображаются на фресках и мозаиках русских, сербских, грузинских, греческих, итальянских храмов и соборов.