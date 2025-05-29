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Воробьев встретился с победителями праймериз "Единой России" - РИА Новости, 29.05.2025
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Новости Подмосковья
 
19:31 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vorobev-2019855073.html
Воробьев встретился с победителями праймериз "Единой России"
Воробьев встретился с победителями праймериз "Единой России" - РИА Новости, 29.05.2025
Воробьев встретился с победителями праймериз "Единой России"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в четверг с участниками СВО – победителями предварительного голосования "Единой России", сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:31:00+03:00
2025-05-29T19:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единая россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в четверг с участниками СВО – победителями предварительного голосования "Единой России", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Предварительное голосование проходило с марта по май, победа в нем дает возможность кандидатам участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 14 сентября. В этот день будут формироваться Советы депутатов в восьми округах. Среди победителей предварительного голосования – 17 участников СВО и вдова героя, погибшего на фронте. На встрече также присутствовали председатель Московской областной думы и секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов, руководитель подмосковного филиала госфонда "Защитники Отечества" Ольга Ермакова, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков. "Решение, которое вы приняли, мы с удовольствием поддержали. Вы прошли предварительное голосование, победили накануне выборов в муниципальные органы власти. Как никто, вы имеете право разговаривать и с нашими ребятами, которые возвращаются с передовой, и с теми, кто там сейчас находится, и с членами их семей. В жизни всегда есть необходимость подхода к какой-либо проблеме: на фронте – одна, в гражданской жизни – другая. Все имеет специфику, и мы, как одна команда, должны друг друга дополнять", — приводит пресс-служба слова Воробьева. У каждого из победителей предварительного голосования за плечами большой опыт – служба в Вооруженных силах, МВД, МЧС или других структурах. Они проявили себя в зоне СВО, имеют государственные награды. "Вы вернулись из зоны СВО и изъявили желание опять участвовать в очень непростой работе, которая касается муниципального уровня. На мой взгляд, самая сложная работа – конечно, на земле. Потому что приходится очень много общаться с людьми, слышать самые разные проблемы, думать, как их решать. А для этого нужны ресурсы, коммуникация, навыки. Поэтому мы исходим из того, что у каждого из вас есть четкое понимание, куда мы идем, и огромное желание работать", — добавил губернатор. В предварительном голосовании "Единой России" было 706 кандидатов. В их числе – 31 участник СВО, 18 из которых стали победителями. Брынцалов также подчеркнул, что у каждого победителя праймериз за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа в предварительном голосовании – подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал свою преданность Родине.
https://ria.ru/20250529/shkolniki-2019843749.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, единая россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Единая Россия
Воробьев встретился с победителями праймериз "Единой России"

Воробьев встретился с бойцами СВО, которые победили на праймериз "Единой России"

© Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в четверг с участниками СВО – победителями предварительного голосования "Единой России", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Предварительное голосование проходило с марта по май, победа в нем дает возможность кандидатам участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 14 сентября. В этот день будут формироваться Советы депутатов в восьми округах. Среди победителей предварительного голосования – 17 участников СВО и вдова героя, погибшего на фронте.
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На встрече также присутствовали председатель Московской областной думы и секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов, руководитель подмосковного филиала госфонда "Защитники Отечества" Ольга Ермакова, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.
"Решение, которое вы приняли, мы с удовольствием поддержали. Вы прошли предварительное голосование, победили накануне выборов в муниципальные органы власти. Как никто, вы имеете право разговаривать и с нашими ребятами, которые возвращаются с передовой, и с теми, кто там сейчас находится, и с членами их семей. В жизни всегда есть необходимость подхода к какой-либо проблеме: на фронте – одна, в гражданской жизни – другая. Все имеет специфику, и мы, как одна команда, должны друг друга дополнять", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
У каждого из победителей предварительного голосования за плечами большой опыт – служба в Вооруженных силах, МВД, МЧС или других структурах. Они проявили себя в зоне СВО, имеют государственные награды.
"Вы вернулись из зоны СВО и изъявили желание опять участвовать в очень непростой работе, которая касается муниципального уровня. На мой взгляд, самая сложная работа – конечно, на земле. Потому что приходится очень много общаться с людьми, слышать самые разные проблемы, думать, как их решать. А для этого нужны ресурсы, коммуникация, навыки. Поэтому мы исходим из того, что у каждого из вас есть четкое понимание, куда мы идем, и огромное желание работать", — добавил губернатор.
В предварительном голосовании "Единой России" было 706 кандидатов. В их числе – 31 участник СВО, 18 из которых стали победителями.
Брынцалов также подчеркнул, что у каждого победителя праймериз за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа в предварительном голосовании – подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал свою преданность Родине.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиная Россия
 
 
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