https://ria.ru/20250529/vooruzheniya-2019778708.html

Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений

Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений - РИА Новости, 29.05.2025

Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:57:00+03:00

2025-05-29T14:57:00+03:00

2025-05-29T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей шойгу

сергей лавров

фридрих мерц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине: киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, германия, сергей шойгу, сергей лавров, фридрих мерц, нато, безопасность