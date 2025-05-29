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Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 29.05.2025 (обновлено: 14:58 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/vooruzheniya-2019778708.html
Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений
Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:57:00+03:00
2025-05-29T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
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сергей шойгу
сергей лавров
фридрих мерц
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине: киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html
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украина, россия, германия, сергей шойгу, сергей лавров, фридрих мерц, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, НАТО, Безопасность
Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений

Шойгу: РФ есть что снять в ответ на отмену Западом ограничений по вооружениям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине: киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
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"Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ШойгуСергей ЛавровФридрих МерцНАТОБезопасность
 
 
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