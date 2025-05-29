https://ria.ru/20250529/volodin-2019716039.html
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне - РИА Новости, 29.05.2025
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:52:00+03:00
2025-05-29T09:52:00+03:00
2025-05-29T11:12:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
российская академия наук
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общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне. "Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника", — написал он.По словам спикера Госдумы, это позволит защитить россиян от преступников и убережет их от финансовых потерь. С 27 июня заработает закон, в соответствии с которым ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.Володин упомянул также два закона, которые уже вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один устанавливает льготы для детей участников боевых действий на территории России. Речь, в частности, идет о детях защитников Курской области. Второй закон упрощает процедуру внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, через МФЦ, если долг не превышает миллион рублей и если нет имущества, на которое можно обратить взыскание."Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким", — подчеркнул Володин. С 27 июня заработает закон об обеспечении технологического суверенитета России. Целями такой политики в документе называется обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент, Федеральное собрание, правительство, Центробанк, Академия наук и региональные исполнительные органы. С 3 июня вступят в силу меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Закон упрощает процедуру включения компаний в единые реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов МСП — получателей поддержки. Кроме того, соответствующие компании в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html
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вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российская академия наук, Россия, Общество
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Володин перечислил основные законы, вступающие в силу в июне
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале
о законах, которые вступят в силу в июне.
"Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника", — написал он.
По словам спикера Госдумы
, это позволит защитить россиян от преступников и убережет их от финансовых потерь.
С 27 июня заработает закон, в соответствии с которым ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.
Володин
упомянул также два закона, которые уже вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один устанавливает льготы для детей участников боевых действий на территории России
. Речь, в частности, идет о детях защитников Курской области
.
Второй закон упрощает процедуру внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, через МФЦ, если долг не превышает миллион рублей и если нет имущества, на которое можно обратить взыскание.
«
"Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким", — подчеркнул Володин.
С 27 июня заработает закон об обеспечении технологического суверенитета России. Целями такой политики в документе называется обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент, Федеральное собрание, правительство, Центробанк, Академия наук и региональные исполнительные органы.
С 3 июня вступят в силу меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Закон упрощает процедуру включения компаний в единые реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов МСП — получателей поддержки. Кроме того, соответствующие компании в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.