Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 29.05.2025 (обновлено: 11:12 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/volodin-2019716039.html
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне - РИА Новости, 29.05.2025
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:52:00+03:00
2025-05-29T11:12:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
российская академия наук
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне. "Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника", — написал он.По словам спикера Госдумы, это позволит защитить россиян от преступников и убережет их от финансовых потерь. С 27 июня заработает закон, в соответствии с которым ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.Володин упомянул также два закона, которые уже вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один устанавливает льготы для детей участников боевых действий на территории России. Речь, в частности, идет о детях защитников Курской области. Второй закон упрощает процедуру внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, через МФЦ, если долг не превышает миллион рублей и если нет имущества, на которое можно обратить взыскание."Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким", — подчеркнул Володин. С 27 июня заработает закон об обеспечении технологического суверенитета России. Целями такой политики в документе называется обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент, Федеральное собрание, правительство, Центробанк, Академия наук и региональные исполнительные органы. С 3 июня вступят в силу меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Закон упрощает процедуру включения компаний в единые реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов МСП — получателей поддержки. Кроме того, соответствующие компании в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013143770.html
https://ria.ru/20250528/gosuslugi-2019498794.html
https://ria.ru/20250529/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российская академия наук, Россия, Общество
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

Володин перечислил основные законы, вступающие в силу в июне

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в июне.
"Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника", — написал он.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Единая Россия Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками
24 апреля, 11:36
По словам спикера Госдумы, это позволит защитить россиян от преступников и убережет их от финансовых потерь.
С 27 июня заработает закон, в соответствии с которым ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это означает, что такие бизнесмены не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.
Володин упомянул также два закона, которые уже вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Один устанавливает льготы для детей участников боевых действий на территории России. Речь, в частности, идет о детях защитников Курской области.
Второй закон упрощает процедуру внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, через МФЦ, если долг не превышает миллион рублей и если нет имущества, на которое можно обратить взыскание.
«
"Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким", — подчеркнул Володин.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
СМС с кодом для смены пароля на Госуслугах могут заменить другими способами
28 мая, 10:28
С 27 июня заработает закон об обеспечении технологического суверенитета России. Целями такой политики в документе называется обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент, Федеральное собрание, правительство, Центробанк, Академия наук и региональные исполнительные органы.
С 3 июня вступят в силу меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Закон упрощает процедуру включения компаний в единые реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов МСП — получателей поддержки. Кроме того, соответствующие компании в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссийская академия наукРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала