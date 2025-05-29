https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019692129.html

Монголия планирует открыть торговый дом во Владивостоке

Монголия планирует открыть торговый дом во Владивостоке - РИА Новости, 29.05.2025

Монголия планирует открыть торговый дом во Владивостоке

Власти Монголии планируют открыть во Владивостоке торговый дом для экспорта монгольских товаров, также монгольские компании могут зайти на территории... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T04:58:00+03:00

2025-05-29T04:58:00+03:00

2025-05-29T04:58:00+03:00

экономика

монголия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Власти Монголии планируют открыть во Владивостоке торговый дом для экспорта монгольских товаров, также монгольские компании могут зайти на территории опережающего развития (ТОР), сообщает правительство Приморья. Отмечается, что заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко провел рабочую встречу с торговым представителем посольства Монголии в РФ Дэмбэрэл Нинжем. "В первую очередь мы планируем открыть наш торговый дом и экспортировать монгольские товары. Следующий важный аспект - внедрение монгольских компаний в ТОР. Считаем, что нам потребуется ознакомительная бизнес-миссия для монгольских компаний, чтобы они ознакомились со всеми привилегиями этой экономической зоны. Также видим потребность в дальнейшем провести ЭКСПО. И в наших планах - изучить возможность инвестиций в порт и донести это до вышестоящего руководства", - приводятся в сообщении слова Дэмбэрэл Нинжа. Стецко поддержал идею и пообещал поддержку монгольской стороне. "Убежден, что у нас есть значительный потенциал сотрудничества. Это подтверждается в том числе цифрами: в этом году в 14 раз вырос экспорт из Приморского края в Монголию… У вас есть отличная мясная продукция, а также легкая промышленность, которую Приморье готово помогать доставлять через свои порты. Это касается и импорта. Мы открыты к различному сотрудничеству", - приводятся слова Стецко.

https://ria.ru/20250508/koridor-2015809284.html

https://ria.ru/20250507/tovarooborot-2015681040.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, монголия, владивосток, россия