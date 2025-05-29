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Павел Утюпин: ЕАЭС формируется как центр силы в глобальной экономике

Павел Утюпин: ЕАЭС формируется как центр силы в глобальной экономике - РИА Новости, 29.05.2025

Павел Утюпин: ЕАЭС формируется как центр силы в глобальной экономике

Двадцать девятого мая на евразийском пространстве отмечается День ЕАЭС. В этот день в 2014 году в Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:00:00+03:00

2025-05-29T15:00:00+03:00

2025-05-29T15:00:00+03:00

в мире

белоруссия

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россия

интервью

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Двадцать девятого мая на евразийском пространстве отмечается День ЕАЭС. В этот день в 2014 году в Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. В связи с праздничной датой РИА Новости пообщалось с Павлом Утюпиным – заместителем министра иностранных дел Белоруссии, которая председательствует в текущем году в ЕАЭС, о главных достижениях союза в последние годы, ключевых направлениях развития интеграции, о том, удается ли странам-участницам снимать барьеры во взаимной торговле, и какие государства заинтересованы выстраивать тесные отношения с объединением.– Какие главные достижения ЕАЭС за последние годы в региональном и глобальном измерениях можно отметить?– Создавая Евразийский экономический союз, лидеры наших государств преследовали абсолютно понятные цели: необходимо было остановить экономическую фрагментацию на постсоветском пространстве, обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, задействовать интеграцию для создания условий устойчивого развития национальных экономик. Другими словами, в той неопределенности, которая наблюдалась после распада СССР, нужно было предпринимать действенные меры для сохранения, а затем и повышения уровня благосостояния наших народов. И сегодня уже очевидно даже для скептиков: решение глав государств, принятое более десяти лет назад, себя полностью оправдало.Во-первых, без евразийского проекта невозможно было бы добиться того уровня экономического роста, который мы имеем сегодня. Совокупно ВВП ЕАЭС увеличился в период 2015-2024 годов на 17,8%. По данным Евразийской экономической комиссии, союзный ВВП составил по итогам прошлого года 2 571,5 миллиарда долларов США. Уровень безработицы сократился и составляет по итогам прошлого года всего 3%.Кстати, в ЕАЭС не применяются квоты и разрешения на работу для граждан объединения.Отрадно, что темпы роста ВВП в ЕАЭС опережают динамику даже, казалось бы, более продвинутых интеграционных объединений. ВВП стран Еврозоны увеличился в прошлом году только на 0,9%, в то время как экономика ЕАЭС совокупно выросла на 4,2%.Игнорирование нашими бывшими "партнерами" здравого смысла, близорукий подход к развитию нормальных экономических отношений с таким мощным в ресурсном отношении интеграционным блоком как ЕАЭС явно не идет им на пользу. На наш взгляд, снижение конкурентоспособности экономики Евросоюза является закономерным итогом волюнтаристских решений по самоизоляции от своих соседей.Во-вторых, существенно укрепился международный авторитет ЕАЭС. Заключены торговые соглашения и сформированы зоны свободной торговли ЕАЭС с Сербией, Вьетнамом, Ираном. Расширился пул дружественных третьих стран, получивших привилегированный статус государств-наблюдателей при ЕАЭС. Сегодня этим статусом активно пользуются Иран, Куба и Узбекистан. Динамично развиваются торговые отношения с ведущей экономикой мира – Китайской Народной Республикой. Завершаются переговоры о подписании аналогичных торговых соглашений с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Очевидно, что ЕАЭС не только укрепляет внутреннюю интеграцию, но и формирует себя как самостоятельный центр силы в глобальной экономике – с устойчивой логистикой, цифровыми инструментами и растущим международным влиянием.– В текущем году завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, все ли ее цели и задачи будут выполнены по итогам года?– Становление ЕАЭС пришлось на сложный период развития мировой экономики. Мы все время находились в зоне повышенной турбулентности: незаконное санкционное давление третьих стран, пандемия коронавируса, разрыв логистических цепочек и фрагментация глобальной экономики, острая фаза геополитического противоборства последних лет. Все эти и другие беспрецедентные вызовы являлись постоянными спутниками евразийской экономической интеграции.В этих условиях за счет реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года мы смогли расширить горизонты интеграции, дополнив предусмотренный договором о ЕАЭС базовый план развития союза недостающими компонентами. На заседании Высшего совета в Минске (в июне – ред.) главами государств будет рассматриваться доклад Евразийской экономической комиссии о результатах выполнения стратегии-2025 в 2024 году. Комплексный же анализ результатов коллективной работы в рамках данного документа комиссии предстоит провести в начале следующего года. Если посмотреть чисто бюрократически, то на текущем этапе выполнено 74% или 296 мероприятий этой пятилетней программы. Вместе с тем хотелось бы несколько оживить эту сухую статистику примерами решений, которые были приняты на уровне ЕАЭС в прошлом году.В частности, внесены изменения в право ЕАЭС и донастроен особый механизм проведения расследований и принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, определяющий регламент применения права вето. Это позволит повысить защищенность нашего внутреннего рынка. В настоящее время проводятся процедуры в государствах-членах по вступлению в силу указанных изменений.Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), реализация которого оптимизирует процедуру перевозки, что будет способствовать развитию транзитного потенциала и увеличению товарооборота стран ЕАЭС. Завершены работы по обеспечению трансграничного взаимодействия между таможенными органами и органами, уполномоченными на выдачу разрешительных документов государств-членов, в электронном виде. Одобрена концепция формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС. Считаем направление биржевой торговли, в том числе перспективу создания собственной системы индикаторов по ключевым сырьевым товарам ЕАЭС, крайне важным направлением взаимодействия. Утверждены среднесрочные ориентиры развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, сформированы совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения по основным сельскохозяйственным товарам, что повышает устойчивость и предсказуемость функционирования экономик наших стран. Реализуется программа совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей. Кстати, мониторинг исполнения программы показал эффективность совместной работы государств-членов в данном направлении: более 60% потребителей в союзе оценивают защиту своих прав как удовлетворительную, 56% жителей государств-членов отмечают эффективность работы государственных и общественных организаций в этой сфере.Мы убеждены, что ключевые задачи, поставленные лидерами стран ЕАЭС в Стратегии 2025 будут решены в полном объеме. При этом понятно, что отдельные направления интеграционного взаимодействия потребуют больших усилий и временных затрат на их решение. Это совершенно естественно, когда ставку делаешь на качество, а не на количество.– Какие направления, на взгляд Белоруссии, являются ключевыми в развитии ЕАЭС до 2030 и на период до 2045 года?– На наш взгляд, серьезным преимуществом ЕАЭС как интеграционного объединения является то, что наши страны не являются заложниками неких застывших норм. Право ЕАЭС постоянно обновляется, приводится в соответствие с актуальными тенденциями развития глобальной экономики. Взаимодействие на ключевых направлениях донастраивается через активно применяемую в рамках союза практику стратегического планирования. С будущего года начнется реализация задач, заложенных лидерами наших стран в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Все направления евразийской экономической интеграции, которым необходимо уделять в ЕАЭС пристальное внимание в обозримой перспективе, изложены в данном комплексном и программном документе. На площадке ЕЭК идет активная работа по подготовке плана мероприятий по реализации соответствующих задач.Намерены в приоритетном порядке работать над устранением барьеров и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке союза, обеспечением общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формированием общего кооперационного пространства и созданием равных условий хозяйствования, развитием транспортно-логистического потенциала ЕАЭС, созданием общего финансового рынка.Развитие промышленности – одно из ключевых направлений работы в рамках ЕАЭС. Беларусь в этом вопросе занимает сильные позиции. У нас сохранились и развиваются отрасли, которые начали формироваться еще во времена общей экономики СССР: машиностроение, химическая и пищевая промышленность, производство сельхозтехники и приборов. Эти компетенции позволяют нам быть надежным партнером в промышленных кооперационных проектах объединения.Совместные и национальные проекты в промышленности дают ЕАЭС не только экономические, но и социальные результаты. Они помогают создавать рабочие места, эффективно использовать трудовые ресурсы, способствуют росту зарплат и, главное, – укрепляют технологическую независимость наших стран. Преимущества интеграции особенно заметны именно в промышленности – это не теория, а реальные производства, оборудование, техника и рабочие места. Все это можно увидеть и оценить на практике. Кроме того, важно, чтобы ЕАЭС развивался не замкнуто внутри себя, а был открыт к внешнему миру. Союзу нужно активнее выходить на международную арену, расширять партнёрства, участвовать в глобальных цепочках поставок и технологий. Это поможет ЕАЭС раскрыть весь свой потенциал и глобально укрепить свои позиции.– В последнее время в мировой экономике превалирует тренд на регионализацию, актуальны тарифные и торговые войны. При этом защиту внутреннего рынка союза Минск называл одной из целей своего председательства в текущем году. Удается ли странам ЕАЭС совместно защищать общий рынок и вместе продвигать продукцию союза в третьи страны?– Мировая экономическая система находится в зоне турбулентности. Ужесточается борьба за экономическое доминирование, рынки сбыта и источники сырья, вспыхивают тарифные войны, деградируют принципы равноправной международной торговли, многосторонняя торговая система катастрофически фрагментирована. Если говорить прямо – незаконные односторонние ограничительные меры и иные искусственные торговые барьеры превращены коллективным Западом в основной инструмент экономической конкуренции. В современных геополитических и экономических реалиях нам, как никогда прежде, необходимо продолжать работу по совместной защите внутреннего рынка ЕАЭС и продвижению производимой в странах союза продукции на рынки третьих стран.Защита внутреннего рынка ЕАЭС обеспечивается на общесоюзном уровне в рамках единого механизма: решение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер принимается на уровне ЕАЭС по итогам соответствующего расследования. Соответственно, на национальном уровне в странах-членах ЕАЭС такая работа не проводится. Страны ЕАЭС осуществляют непрерывный мониторинг ситуации на рынке и при необходимости в установленном договором о ЕАЭС порядке инициируют соответствующее разбирательство. Всего с 2014 года по настоящее время ЕЭК было принято 32 защитные меры в отношении товаров из третьих стран. Это убедительная цифра, наглядно иллюстрирующая общность наших интересов и скоординированность позиций "пятерки" в рамках союза.Все большую роль играет также совместное продвижение продукции ЕАЭС на внешние рынки. За последние годы расширилась география взаимодействия с третьими странами — от Ирана и Вьетнама до Египта и Индии. Все чаще мы выходим на международные площадки с единым подходом, демонстрируя не конкуренцию между странами союза, а их кооперацию.Ключевым элементом деятельности по продвижению товаров ЕАЭС на рынки третьих стран является формирование зон свободной торговли. В этой сфере у нас уже есть конкретные результаты. К настоящему моменту ЕАЭС заключены соглашения о создании зон свободной торговли с рядом дружественных государств. Хорошим примером может служить временное соглашение ЕАЭС с Ираном, благодаря которому за последние пять лет – с 2019 по 2024 годы – белорусско-иранский товарооборот вырос в три раза. Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли с этой страной, предусматривающее обнуление ввозных пошлин по широкой номенклатуре товаров, вступило в силу 15 мая 2025 года.– Удается ли снимать барьеры в свободной торговле товарами, услугами, движении капитала и рабочей силы? Удовлетворены ли в Минске темпами создания в ЕАЭС общих рынков, включая энергетический и транспортный рынки?– Договоренность об обеспечении свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в ЕАЭС, зафиксированная в договоре о ЕАЭС, является основополагающей для успешной реализации евразийского проекта. Собственно, ради транспарентной и справедливой конкуренции на нашем общем евразийском рынке без искусственных препятствий и ограничений и подписывался этот исторический документ. Сегодня наши субъекты хозяйствования работают на единой таможенной территории, руководствуются единым Таможенным кодексом ЕАЭС, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, Единым таможенным тарифом ЕАЭС, применяют иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами. Обеспечивается обращение товаров на внутреннем рынке ЕАЭС без применения таможенного декларирования и государственного контроля (таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного). Развивается рынок электронной торговли. Укрепляется единая система таможенного транзита, в том числе отслеживание перевозок с применением навигационных пломб. Внедряется система маркировки согласованных групп товаров. Все эти решения являются прямым условием для увеличения объемов взаимной торговли, которая по оценкам ЕЭК выросла за период существования ЕАЭС более чем в два раза и достигла по итогам 2024 года порядка 100 миллиардов долларов.В то же время решены ли все вопросы в плане снятия барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС? Понятно, что нет. Нам, как интеграционному объединению, есть еще к чему стремиться. Что касается формирования общих рынков в энергетической и транспортной сферах, то, конечно же, белорусской стороне хотелось бы видеть большую динамику на этих направлениях. Однако, как говорится в известном выражении, которое можно распространить и на евразийскую интеграционную "кухню": "Политика – это искусство возможного". Работа в ЕАЭС по формированию общих рынков энергоресурсов продолжается, на разных треках динамика взаимодействия государств-членов имеет свою специфику. Со своей стороны намерены продолжать занимать в этих вопросах самую активную позицию, так как считаем договоренности в этих сферах краеугольным камнем обеспечения конкурентоспособности экономики ЕАЭС.– В чем главная выгода для Белоруссии от участия в объединении?– Беларусь всегда была последовательной сторонницей развития интеграции на постсоветском пространстве. Ведь мы понимаем, что в одиночку добиться высоких темпов экономического роста, особенно с учетом такой традиционной черты белорусской экономики, как ее открытость, просто невозможно. К тому же, согласитесь, было бы глупым не использовать все возможности для своего развития и отказываться от потенциала, который был наработан за многие десятилетия существования наших экономик в рамках единого народнохозяйственного комплекса. Выгоды от участия в ЕАЭС достаточно убедительно демонстрирует динамика роста ВВП – этот показатель в Беларуси вырос в 2024 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и превышает среднемировые темпы экономического развития (рост мировой экономики в 2024 году составил 3,2% к уровню предыдущего года). В условиях экономического давления и санкций западных государств мы смогли добиться неплохих темпов внешнеэкономической деятельности, сохранили доступ к товарам критического импорта и передовым технологиям. Белорусский экспорт во взаимной торговле в рамках ЕАЭС увеличился в период 2014-2024 годов в 2,5 раза. Значительно снизилась зависимость внешней торговли от использования в качестве расчетной единицы доллара США и других иностранных валют. Доля национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС достигла 92,3% в 2024 году (71,3% – в 2014 году). Осуществляется беспошлинная торговля ключевыми энергоресурсами. Ежегодно разрабатываются индикативные балансы газа, нефти, нефтепродуктов. Вступил в силу международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка в форме протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Приняты правила функционирования общего электроэнергетического рынка, регулирующие торговлю электроэнергией, доступ к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии (мощности), определение и распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке.По всем направлениям евразийской интеграции, не только по упомянутым, что называется, есть что сказать. Однако, самое главное, на наш взгляд, что дает нам Евразийский экономический союз, – это предсказуемость и устойчивость развития экономики. Например, в отличие от наших европейских соседей, в странах ЕАЭС нет и не предвидится проблем с доступом к важнейшим ресурсам – углеводородам, передовым ядерным технологиям и генерации электроэнергии, калийным и минеральным удобрениям, важнейшим природным ископаемым. Доступ к ресурсам – это важнейший фактор устойчивости экономики. Посмотрите на США, пока еще занимающие первое место в мире по размеру своего ВВП, – американцы не стесняются в своих действиях, стремясь обеспечить доступ к редкоземельным металлам, без которых невозможно развивать передовые технологии. Ресурсный вопрос в рамках ЕАЭС в принципиальном плане решен, и это главное.– Удовлетворены ли в Минске работой по углублению в рамках ЕАЭС промышленной кооперации, включая реализацию совместных проектов с привлечением средств бюджета ЕАЭС? Какие совместные проекты готов предложить для реализации в рамках ЕАЭС Минск?– Мы считаем промышленную кооперацию приоритетным направлением интеграционной работы в ЕАЭС, которая напрямую влияет на уровень благосостояния граждан и условия работы субъектов национального бизнеса. Собственно, создание цепочек добавленной стоимости у себя, а не финансирование развития иностранного бизнеса за рубежом, и является одним из основных замыслов евразийской экономической интеграции. Зачем нам нужен внутренний рынок без изъятий и ограничений на пятерых, если на нем не будет продаваться евразийский товар? Страны ЕАЭС обладают уникальными возможностями для развития своего внутреннего рынка в области производства высокотехнологичной продукции. Достаточно лишь сказать, что по итогам 2024 года объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности в целом по ЕАЭС превысил один триллион долларов. Рост объема промышленного производства в ЕАЭС составил в 2024 году 129,1% к уровню 2014 года, обрабатывающей промышленности – 146,1%. При этом в прошедшем году данный показатель увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Взаимные кооперационные поставки за данный период увеличились на 3,3%, что свидетельствует о растущем уровне кооперации.По состоянию на начало 2025 года, карта индустриализации включает 165 реализующихся проектов в 35 отраслях промышленности на общую сумму свыше 230 миллиардов долларов. В 2022-2023 годах реализовано 37 проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Однако, мы убеждены, что этого мало, так как потенциал промышленности ЕАЭС все еще не раскрыт. В сфере промышленной кооперации давно пора переходить к более решительным практическим шагам. Именно в этом плане мы рассматриваем решение глав государств и правительств, в соответствии с которым с недавнего времени в ЕАЭС заработал механизм финансовой поддержки кооперационных проектов. Пока проектов немного, но они уже есть. В частности, в январе этого года Советом ЕЭК одобрены кооперационные проекты по организации в Казахстане сборочного производства сельскохозяйственной техники и в России – производственных мощностей для выпуска стрелочной продукции, используемой при строительстве высокоскоростных железнодорожных и грузонапряженных магистралей. Бизнесу нужно активнее пользоваться этим инструментом, а регуляторам в государства-членах – поощрять развитие кооперации. Тем более, что импортозамещение в таких отраслях, как машиностроение, электроника и химическая промышленность остается приоритетом в кооперационном сотрудничестве. В этом же контексте не могу не упомянуть и о проекте "Евразийский электробус", реализацию которого инициировала Республика Беларусь. Развитие компетенций в области производства электротранспорта является востребованным направлением для всех государств – членов ЕАЭС. Будем эту тему продвигать и дальше.– Есть ли какие-то новые страны, которые стали проявлять интерес к сотрудничеству с ЕАЭС, включая создание зоны свободной торговли и статус наблюдателя? Есть ли у Белоруссии предложения, как усовершенствовать работу со странами-наблюдателями в ЕАЭС?– Безусловно, союз на постоянной основе развивает торгово-экономическое сотрудничество с третьими странами, в первую очередь – странами Азии, Африки и Латинской Америки, и этот интерес взаимный. В настоящее время у ЕАЭС действуют зоны свободной торговли с Вьетнамом, Сербией и Ираном. При этом полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, как я уже упоминал, вступило в силу совсем недавно, 15 мая. До этой даты с Ираном действовало временное соглашение с ограниченным товарным охватом. В последнее время активизировалась работа над дальнейшим развитием базы торговых соглашений ЕАЭС с третьими странами. В 2024 году нам удалось завершить переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временного торгового соглашения с Монголией. После вступления соглашения об экономическом партнерстве в силу между ЕАЭС и ОАЭ начнет функционировать полноценная зона свободной торговли товарами. Временное торговое соглашение с Монголией заключается на три года с последующим продлением еще на три года и имеет ограниченный товарный охват. После завершения первого трехлетнего периода действия временного торгового соглашения стороны начнут переговоры о заключении полноформатного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Для Республики Беларусь большая честь, что подписание соглашений с такими значимыми для ЕАЭС торговыми партнерами, как Объединенные Арабские Эмираты и Монголия, состоится в Минске 27 июня 2025 года после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета. Убежден, что заключение этих соглашений будет выгодно для всех сторон. Что касается Беларуси, то согласованные тарифные уступки покрывают более 90% двусторонней торговли Беларуси с Монголией и Эмиратами, что будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию наших торгово-экономических связей с этими странами.В высокой степени готовности находится соглашение о свободной торговле с не менее важным для государств – членов ЕАЭС партнером – Индонезией. Надеемся на подписание соглашения до конца текущего года. Также ожидаем, что в ближайшее время будут активизированы переговоры по заключению торгового соглашения с Индией.Параллельно государства – члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией ведут работу по согласованию новых перспективных партнеров по торговым переговорам. В настоящее время у нас на рассмотрении находятся государства и интеграционные объединения из Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки. К сожалению, пока не принято решение о начале переговоров, я не могу озвучить конкретные страны. Но что я с точностью могу сказать, так это то, что мы очень тщательно подходим к выбору торговых партнеров, проводим всесторонний анализ торговых потоков, международных транспортных коридоров, прогнозируем выгоды и потенциальные риски для всех пяти государств-членов, поскольку в конечном итоге торговые соглашения призваны служить дальнейшему укреплению (а никак не ослаблению) Евразийского экономического союза.Сегодня возможностями привилегированного статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС активно пользуются Иран, Куба и Узбекистан, руководители которых регулярно участвуют в работе высших органов ЕАЭС.На системной основе проводятся заседания совместных комиссий по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и правительствами Кубы и Узбекистана. Разработаны и реализуются планы совместных мероприятий. Думаю, аналогичным образом будет выстроена и работа с Ираном, который получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС совсем недавно, с этого года.Растет число стран, заинтересованных в развитии контактов с ЕАЭС. Например, мы слышали недавние заявления в СМИ представителей руководства Мьянмы. Однако, поскольку существует четкая процедура рассмотрения такого рода вопросов в ЕАЭС, более конкретное публичное обсуждение этой темы будет некорректным.Со своей стороны, ЕАЭС планомерно развивает институт государства-наблюдателя, стараясь сделать его максимально комфортным и привлекательным для партнеров. В уже упоминавшейся декларации 2030/2045 зафиксирована отдельная задача по его продвижению в контексте усилий по созданию условий функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.– Когда состоится саммит ЕАЭС в Минске? Какие ключевые вопросы на нем планируется рассмотреть? Все ли делегации подтвердили свое участие?– Мы ждем лидеров государств – членов ЕАЭС в Минске 26-27 июня 2025 года. Рассчитываем, как это и заведено, на предметный и откровенный разговор по широкой повестке дня евразийской экономической интеграции.Буквально на днях в Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на котором рассматривался проект повестки дня заседания Высшего совета. Под руководством президентов будет рассмотрено состояние дел по всем актуальным направлениям развития евразийской экономической интеграции – от совершенствования и повышения эффективности работы ЕЭК и реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года до сотрудничества в области спорта, либерализации отдельных секторов услуг и взаимодействия в транспортной сфере. В мероприятиях также примут участие руководители делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС, других дружественных третьих стран. До завершения всех процедур, предусмотренных правом ЕАЭС, называть конкретные страны будет, наверное, неуместно, но могу заверить, что международная компонента саммита ЕАЭС в Минске будет весьма представительной и созвучной с нашими инициативами по позиционированию союза на внешнем контуре.К заседанию Высшего совета будет приурочено проведение в белорусской столице Евразийского экономического форума, центрального делового мероприятия ЕАЭС в году, на который приглашаются главы государств-членов ЕАЭС, руководители государств-наблюдателей при союзе, другие высокопоставленные почетные гости от иностранных государств, представители бизнес-сообществ.Планируем посвятить дискуссию форума по обмену мнениями о достижениях ЕАЭС и основных задачах на среднесрочную перспективу. Так что повестка предстоящих мероприятий в Минске весьма насыщена и будет представлять практический интерес как для руководителей и специалистов, вовлеченных в евразийскую интеграцию, так и для более широкого круга заинтересованных.– Как в Минске оценивают сотрудничество ЕАЭС с другими региональными объединениями, например, СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН? Удалось ли наладить с ними эффективное взаимодействие, включая совместное продвижение общих целей на мировой арене?– Развитие сотрудничества ЕАЭС с другими интеграционными объединениями, такими как СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, полностью соответствует нашим страновым подходам к международному позиционированию ЕАЭС. Напомню, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко еще в самом начале реализации евразийского проекта обозначил в качестве магистрального направления международной деятельности ЕАЭС принцип "интеграции интеграций", который предполагает сопряжение интеграционных контуров основных межгосударственных объединений в Евразии.О степени интеграции ЕАЭС в мировую экономику достаточно наглядно говорят следующие цифры: ВВП третьих стран и региональных интеграционных объединений, с которыми у ЕАЭС установлены и формализованы отношения, составляет 72 триллиона долларов (по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности) или 50% мирового ВВП. Население этих стран достигает 4,3 миллиарда человек или 54% населения мира. Самые близкие взаимоотношения у ЕАЭС складываются с Содружеством Независимых Государств. Это абсолютно объяснимо: у нас очень активно развиваются торговля и кооперационные связи. В торговле мы применяем единый правовой инструмент – Договор о зоне свободной торговле государств-участников СНГ.В Беларуси видят перспективы развития диалога между Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Для такого диалога уже создана институциональная основа, он продвигается. Сегодня реализуется программа сотрудничества ЕЭК и АСЕАН до 2025 года включительно, идет работа над новой программой на период после 2025 года, проводятся отраслевые семинары. ЕАЭС и АСЕАН могут быть интересны друг другу в плане обмена опытом интеграционных практик. Представляется перспективным сотрудничество по линии ЕАЭС-АСЕАН в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности, возобновляемой энергетике, цифровизации, инновационном развитии.В части ШОС можно, вероятно, говорить о том, что мы пытаемся выстроить системный диалог по линии ЕАЭС-ШОС в целях расширения многогранного сотрудничества. С этой целью подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и секретариатом Шанхайской организации сотрудничества, разрабатывается план мероприятий по его реализации. Перспективное взаимодействие по линии ЕАЭС-ШОС охватывает такие сферы, как экономика и финансы, транспорт, сельское хозяйство, энергетика и многие другие направления, представляющие взаимный интерес.В БРИКС, как мы видим, активно обсуждаются актуальная для нас проблематика международных расчетов в торговле и создания альтернативных платежно-расчетных платформ.Каждое интеграционное объединение обладает своей эксклюзивной компетенцией, их сопряжение позволяет обсуждать более широкий круг вопросов, а через диалог мы получаем возможность проецировать наши экономические интересы на гораздо более емкий внешний контур Евразии и Глобального Юга.Подчеркну также, что возможности интеграционного сотрудничества для нас существенно выросли после обретения Республикой Беларусь полноправного членства в ШОС в прошлом году и получения высокого статуса государства-партнера в объединении БРИКС.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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