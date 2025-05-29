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Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:54:00+03:00
2025-05-29T14:54:00+03:00
2025-05-29T15:30:00+03:00
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности для мира. "Мы продолжаем и будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира. На каждой встрече мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя упускать. Пока дверь открыта, мы говорим: давайте не будем ее закрывать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине
Эрдоган: Анкара держит контакт с Москвой и Киевом по вопросу урегулирования