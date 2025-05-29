https://ria.ru/20250529/ukraina-2019777503.html

Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине

Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025

Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:54:00+03:00

2025-05-29T14:54:00+03:00

2025-05-29T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg

АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности для мира. "Мы продолжаем и будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира. На каждой встрече мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя упускать. Пока дверь открыта, мы говорим: давайте не будем ее закрывать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250529/lavrov-2019774215.html

https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html

россия

украина

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция