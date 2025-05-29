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Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 29.05.2025 (обновлено: 15:30 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019777503.html
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:54:00+03:00
2025-05-29T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности для мира. "Мы продолжаем и будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира. На каждой встрече мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя упускать. Пока дверь открыта, мы говорим: давайте не будем ее закрывать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019774215.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция
Эрдоган заявил о контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине

Эрдоган: Анкара держит контакт с Москвой и Киевом по вопросу урегулирования

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по урегулированию на Украине, призывает не упускать возможности для мира.
"Мы продолжаем и будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира. На каждой встрече мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя упускать. Пока дверь открыта, мы говорим: давайте не будем ее закрывать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине
Вчера, 14:32
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Турция
 
 
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