https://ria.ru/20250529/ukraina-2019680850.html

Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ

Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025

Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ

Украина полтора года не получает новые ракеты для франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:52:00+03:00

2025-05-29T00:52:00+03:00

2025-05-29T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина полтора года не получает новые ракеты для франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, сообщает газета Figaro. "Никаких обещанных ракет для пополнения запасов батарей SAMP/T не поступало в течение полутора лет, а ряд источников говорят о нормировании боеприпасов для батарей американских систем Patriot, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз", - сообщает газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато