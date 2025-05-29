https://ria.ru/20250529/ukraina-2019680850.html
Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ
Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ
Украина полтора года не получает новые ракеты для франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:52:00+03:00
2025-05-29T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина полтора года не получает новые ракеты для франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, сообщает газета Figaro. "Никаких обещанных ракет для пополнения запасов батарей SAMP/T не поступало в течение полутора лет, а ряд источников говорят о нормировании боеприпасов для батарей американских систем Patriot, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз", - сообщает газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Украина полтора года не получает ракеты для системы ПВО SAMP/T, пишут СМИ
Figaro: Украина полтора года не получает новые ракеты для системы ПВО SAMP/T