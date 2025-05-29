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Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому - РИА Новости, 29.05.2025
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12:21 29.05.2025 (обновлено: 12:24 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ugrozy-2019742463.html
Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому
Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому - РИА Новости, 29.05.2025
Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому
Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:21:00+03:00
2025-05-29T12:24:00+03:00
владимир мединский
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело."Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html
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владимир мединский, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), в мире
Владимир Мединский, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Соловьев (телеведущий), Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому

Песков призвал определить, откуда исходят угрозы семье Мединского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.
"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков журналистам.
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В ГД связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры
28 мая, 23:26
 
Владимир МединскийРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир Соловьев (телеведущий)Следственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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