https://ria.ru/20250529/ugrozy-2019742463.html

Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому

Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому - РИА Новости, 29.05.2025

Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому

Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:21:00+03:00

2025-05-29T12:21:00+03:00

2025-05-29T12:24:00+03:00

владимир мединский

россия

украина

киев

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело."Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html

россия

украина

киев

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владимир мединский, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), в мире