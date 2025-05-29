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Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/uchastnik--2019780582.html
Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье
Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье
На 113-м заседании Московской областной думы депутаты утвердили законопроект, предусматривающий приоритетное право заключения социального контракта для... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:03:00+03:00
2025-05-29T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На 113-м заседании Московской областной думы депутаты утвердили законопроект, предусматривающий приоритетное право заключения социального контракта для многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей. Законодательный акт разработан в соответствии с федеральными нормами, сообщил 360.ru.Бойцы СВО демонстрируют готовность преодолевать жизненные препятствия, и правительство намерено содействовать им в адаптации к гражданской жизни."Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он также обратил внимание на поддержку многодетных семей. Социальный контракт позволит родителям получить специальность, трудоустроиться или наладить работу собственного фермерского хозяйства.На финансирование программы предусмотрено выделение 300 миллионов рублей с расчетом заключения договоров с почти тысячей человек. Получателями соцконтракта могут стать граждане, имеющие доход ниже установленного прожиточного минимума. Желающим оформить субсидию на открытие бизнеса или развитие хозяйства предстоит пройти обязательное тестирование.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На 113-м заседании Московской областной думы депутаты утвердили законопроект, предусматривающий приоритетное право заключения социального контракта для многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей. Законодательный акт разработан в соответствии с федеральными нормами, сообщил 360.ru.
Бойцы СВО демонстрируют готовность преодолевать жизненные препятствия, и правительство намерено содействовать им в адаптации к гражданской жизни.
"Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он также обратил внимание на поддержку многодетных семей. Социальный контракт позволит родителям получить специальность, трудоустроиться или наладить работу собственного фермерского хозяйства.
На финансирование программы предусмотрено выделение 300 миллионов рублей с расчетом заключения договоров с почти тысячей человек. Получателями соцконтракта могут стать граждане, имеющие доход ниже установленного прожиточного минимума. Желающим оформить субсидию на открытие бизнеса или развитие хозяйства предстоит пройти обязательное тестирование.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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