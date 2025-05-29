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Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье

Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025

Участникам СВО предоставили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье

На 113-м заседании Московской областной думы депутаты утвердили законопроект, предусматривающий приоритетное право заключения социального контракта для... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:03:00+03:00

2025-05-29T15:03:00+03:00

2025-05-29T15:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На 113-м заседании Московской областной думы депутаты утвердили законопроект, предусматривающий приоритетное право заключения социального контракта для многодетных семей, участников специальной военной операции и членов их семей. Законодательный акт разработан в соответствии с федеральными нормами, сообщил 360.ru.Бойцы СВО демонстрируют готовность преодолевать жизненные препятствия, и правительство намерено содействовать им в адаптации к гражданской жизни."Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он также обратил внимание на поддержку многодетных семей. Социальный контракт позволит родителям получить специальность, трудоустроиться или наладить работу собственного фермерского хозяйства.На финансирование программы предусмотрено выделение 300 миллионов рублей с расчетом заключения договоров с почти тысячей человек. Получателями соцконтракта могут стать граждане, имеющие доход ниже установленного прожиточного минимума. Желающим оформить субсидию на открытие бизнеса или развитие хозяйства предстоит пройти обязательное тестирование.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)