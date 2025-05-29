https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019806582.html

В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда

В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда - РИА Новости, 29.05.2025

В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда

Житель Новошахтинска подозревается в убийстве своего деда, которого он ограбил на 40 тысяч рублей, юноша задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:21:00+03:00

2025-05-29T16:21:00+03:00

2025-05-29T16:28:00+03:00

происшествия

новошахтинск

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Житель Новошахтинска подозревается в убийстве своего деда, которого он ограбил на 40 тысяч рублей, юноша задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. По версии следствия, 27 мая 18-летний фигурант пришел к своему 85-летнему дедушке, проживающему на улице Станционной в Новошахтинске, чтобы украсть деньги. Со спины он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов по голове деревянной палкой. "От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства злоумышленник похитил из домовладения 40 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ведомстве. Вскоре юношу задержали, он признался в совершении преступления, в ходе обыска у него дома были обнаружены следы преступления: ключ от дома потерпевшего и предметы одежды со следами крови. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 (разбой), пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html

https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область