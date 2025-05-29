Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 29.05.2025 (обновлено: 16:28 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019806582.html
В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда
В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда - РИА Новости, 29.05.2025
В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда
Житель Новошахтинска подозревается в убийстве своего деда, которого он ограбил на 40 тысяч рублей, юноша задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:21:00+03:00
2025-05-29T16:28:00+03:00
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019809136_0:0:1852:1041_1920x0_80_0_0_c774bf74741e841219b6257122734d23.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Житель Новошахтинска подозревается в убийстве своего деда, которого он ограбил на 40 тысяч рублей, юноша задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. По версии следствия, 27 мая 18-летний фигурант пришел к своему 85-летнему дедушке, проживающему на улице Станционной в Новошахтинске, чтобы украсть деньги. Со спины он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов по голове деревянной палкой. "От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства злоумышленник похитил из домовладения 40 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ведомстве. Вскоре юношу задержали, он признался в совершении преступления, в ходе обыска у него дома были обнаружены следы преступления: ключ от дома потерпевшего и предметы одежды со следами крови. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 (разбой), пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html
https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016772754.html
новошахтинск
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019809136_119:0:1507:1041_1920x0_80_0_0_297dee69ce23ab57a823e7cb68997665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область
В Ростовской области 18-летнего внука заподозрили в убийстве деда

В Новошахтинске 18-летний внук признался в убийстве 85-летнего деда из-за денег

© Ростовский Следком/TelegramВ Новошахтинске мужчина задержан за убийство и разбой
В Новошахтинске мужчина задержан за убийство и разбой - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Ростовский Следком/Telegram
В Новошахтинске мужчина задержан за убийство и разбой
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Житель Новошахтинска подозревается в убийстве своего деда, которого он ограбил на 40 тысяч рублей, юноша задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
По версии следствия, 27 мая 18-летний фигурант пришел к своему 85-летнему дедушке, проживающему на улице Станционной в Новошахтинске, чтобы украсть деньги. Со спины он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов по голове деревянной палкой.
Девушка с ребенком в детской коляске - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами
22 мая, 19:09
"От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства злоумышленник похитил из домовладения 40 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ведомстве.
Вскоре юношу задержали, он признался в совершении преступления, в ходе обыска у него дома были обнаружены следы преступления: ключ от дома потерпевшего и предметы одежды со следами крови.
Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 (разбой), пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Пермский школьник убил бабушку и дядю
13 мая, 23:52
 
ПроисшествияНовошахтинскРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала