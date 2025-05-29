https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019718633.html

В Новосибирске пенсионера заподозрили в убийстве сына кинжалом

В Новосибирске пенсионера заподозрили в убийстве сына кинжалом - РИА Новости, 29.05.2025

В Новосибирске пенсионера заподозрили в убийстве сына кинжалом

Пенсионер в Новосибирске подозревается в убийстве своего 43-летнего сына несколькими ударами кинжалом после ссоры на бытовой почве, сообщает СУСК по... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:15:00+03:00

2025-05-29T10:15:00+03:00

2025-05-29T10:15:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Пенсионер в Новосибирске подозревается в убийстве своего 43-летнего сына несколькими ударами кинжалом после ссоры на бытовой почве, сообщает СУСК по Новосибирской области. "Вечером 28 мая 2025 года потерпевший пришел в гости к своему отцу, проживающему в Заельцовском районе города Новосибирска. В ходе общения между родственниками произошла ссора на бытовой почве. В ходе возникшего конфликта подозреваемый, взяв кинжал, нанес множественные удары в область груди сына", - говорится в сообщении. В следственном управлении пояснили, что 43-летний потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый – 68-летний отец убитого, задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что после преступления подозреваемый вышел на улицу и закричал: "Зачем я его убил?" Проходящий мимо мужчина услышал этот крик, увидел следы крови на пенсионере и вызвал полицию, уточили в ведомстве. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве. Обвиняемому планируется избрать меру пресечения в ближайшее время.

https://ria.ru/20241014/krasnojarsk-1977883304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия