https://ria.ru/20250529/turtsija-2019865688.html

Турция не комментирует участие своих представителей в переговорах 2 июня

Турция не комментирует участие своих представителей в переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025

Турция не комментирует участие своих представителей в переговорах 2 июня

Власти Турции не комментируют возможное участие своих представителей в вероятных переговорах РФ и Украины в Стамбуле 2 июня, заявили РИА Новости в администрации РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:27:00+03:00

2025-05-29T21:27:00+03:00

2025-05-29T21:27:00+03:00

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сергей лавров

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Власти Турции не комментируют возможное участие своих представителей в вероятных переговорах РФ и Украины в Стамбуле 2 июня, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "В случае необходимости соответствующие наши ведомства обнародуют эту информацию", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html

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