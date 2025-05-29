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Турция находится в контакте с европейцами по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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17:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/turtsija-2019840814.html
Турция находится в контакте с европейцами по урегулированию на Украине
Турция находится в контакте с европейцами по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
Турция находится в контакте с европейцами по урегулированию на Украине
Турция находится в координации с европейцами по переговорному процессу с целью урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:52:00+03:00
2025-05-29T17:52:00+03:00
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хакан фидан
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция находится в координации с европейцами по переговорному процессу с целью урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Существует постоянная координация и контакт. Стороны хотят выслушать вас, чтобы внести свой вклад и определить свои позиции. Мы также пытаемся понять, где они на самом деле находятся. Есть координация, есть общение. Мы говорим с русскими, мы говорим с украинцами, мы говорим с европейцами", - приводит слова Фидана агентство DHA. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250529/ankara-2019838390.html
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в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция находится в контакте с европейцами по урегулированию на Украине

Фидан: Турция находится в координации с европейцами по переговорам РФ и Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция находится в координации с европейцами по переговорному процессу с целью урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"Существует постоянная координация и контакт. Стороны хотят выслушать вас, чтобы внести свой вклад и определить свои позиции. Мы также пытаемся понять, где они на самом деле находятся. Есть координация, есть общение. Мы говорим с русскими, мы говорим с украинцами, мы говорим с европейцами", - приводит слова Фидана агентство DHA.
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Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах
Вчера, 17:47
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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