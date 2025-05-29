https://ria.ru/20250529/turtsija-2019680628.html
Турецкий министр рассказал, сколько сирийских беженцев вернулись на родину
Турецкий министр рассказал, сколько сирийских беженцев вернулись на родину - РИА Новости, 29.05.2025
Турецкий министр рассказал, сколько сирийских беженцев вернулись на родину
Более 250 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после смены власти в Сирии, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире телеканала CNN... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:49:00+03:00
2025-05-29T00:49:00+03:00
2025-05-29T01:00:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Более 250 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после смены власти в Сирии, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире телеканала CNN Türk. "С 9 декабря 2024 года в Сирию из Турции вернулись 250 064 сирийца, или 47 тысяч семей", - заявил министр. По его словам, летом в связи с окончанием учебы в школах ожидается увеличение темпов возвращения сирийцев на родину. Ерликая уточнил, что всего с 2016 года в Сирию из Турции вернулись более 1,1 миллиона сирийцев. По словам министра, в стране под временной защитой остаются более 2,7 миллиона сирийских граждан. Также в Турции проживают более 1,1 миллиона иностранцев с видом на жительство, добавил он. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html
https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html
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РИА Новости
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в мире, турция, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Турция, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Турецкий министр рассказал, сколько сирийских беженцев вернулись на родину
МВД Турции: более 250 тысяч сирийцев вернулись на родину после смены власти