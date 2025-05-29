https://ria.ru/20250529/trump-2019767635.html

Трамп все еще надеется на партнерство с Россией, пишет Reuters

Трамп все еще надеется на партнерство с Россией, пишет Reuters - РИА Новости, 29.05.2025

Трамп все еще надеется на партнерство с Россией, пишет Reuters

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:04:00+03:00

2025-05-29T14:04:00+03:00

2025-05-29T14:04:00+03:00

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дональд трамп

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома на фоне сведений о том, что американский лидер обдумывает введение санкций против РФ. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, президент США видит в возможных санкциях эскалацию напряженности в отношениях с Москвой. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, санкции в отношении россии