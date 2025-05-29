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Первые 11 производителей стали участниками "Сделано в Хабаровском крае" - РИА Новости, 29.05.2025
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Твой бизнес
 
12:57 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/tovznak-2019752073.html
Первые 11 производителей стали участниками "Сделано в Хабаровском крае"
Первые 11 производителей стали участниками "Сделано в Хабаровском крае" - РИА Новости, 29.05.2025
Первые 11 производителей стали участниками "Сделано в Хабаровском крае"
Первые 11 производителей Хабаровского края теперь могут размещать логотип "Сделано в Хабаровском крае" на товарах, ценниках, сувенирной продукции и вывесках, а... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:57:00+03:00
2025-05-29T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первые 11 производителей Хабаровского края теперь могут размещать логотип "Сделано в Хабаровском крае" на товарах, ценниках, сувенирной продукции и вывесках, а также использовать в рекламе, сообщает пресс-служба правительства региона. Также они воспользоваться особыми льготами в рамках программы поддержки местных производителей. "В прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Викторовича Демешина мы зарегистрировали и запустили региональный бренд "Сделано в Хабаровском крае". Сегодня это первое официальное мероприятие, где мы передаем нашим предпринимателям право использования регионального товарного знака", – рассказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что это открывает компаниям новые возможности в продвижении продукции, участия в выставочных мероприятиях самого высокого уровня, а также в получении льготного микрозайма по ставке 7,2% годовых в Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Среди первых участников программы – региональные производители колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, рыбопродукции, чая и кофе, сушеных фруктов, ягод и овощей, БАДов, одежды и домашнего текстиля, а также многие другие. В краевом центре "Мой бизнес" подчеркнули, что количество заявок на участие в программе растет ежедневно. В ближайшее время соглашение подпишут еще около 30 компаний края.
https://ria.ru/20250528/msp-2019567491.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край
Первые 11 производителей стали участниками "Сделано в Хабаровском крае"

Первые 11 производителей смогут размещать товзнак "Сделано в Хабаровском крае"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первые 11 производителей Хабаровского края теперь могут размещать логотип "Сделано в Хабаровском крае" на товарах, ценниках, сувенирной продукции и вывесках, а также использовать в рекламе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также они воспользоваться особыми льготами в рамках программы поддержки местных производителей.
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"В прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Викторовича Демешина мы зарегистрировали и запустили региональный бренд "Сделано в Хабаровском крае". Сегодня это первое официальное мероприятие, где мы передаем нашим предпринимателям право использования регионального товарного знака", – рассказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что это открывает компаниям новые возможности в продвижении продукции, участия в выставочных мероприятиях самого высокого уровня, а также в получении льготного микрозайма по ставке 7,2% годовых в Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Среди первых участников программы – региональные производители колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, рыбопродукции, чая и кофе, сушеных фруктов, ягод и овощей, БАДов, одежды и домашнего текстиля, а также многие другие.
В краевом центре "Мой бизнес" подчеркнули, что количество заявок на участие в программе растет ежедневно. В ближайшее время соглашение подпишут еще около 30 компаний края.
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