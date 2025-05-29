https://ria.ru/20250529/sud-2019688910.html
В Магаданской области осудили экс-главу миграционного пункта
В Магаданской области осудили экс-главу миграционного пункта - РИА Новости, 29.05.2025
В Магаданской области осудили экс-главу миграционного пункта
Суд в Магаданской области признал бывших начальника миграционного пункта и старшего инспектора в организации незаконного пребывания трех мигрантов и приговорил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:46:00+03:00
2025-05-29T03:46:00+03:00
2025-05-29T03:46:00+03:00
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МАГАДАН, 29 мая - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал бывших начальника миграционного пункта и старшего инспектора в организации незаконного пребывания трех мигрантов и приговорил их к реальным срокам наказания, сообщает СУСК России по региону. "Следствием и судом установлено, что с 2022 года по 2023 год бывшие начальник и старший инспектор территориального миграционного пункта при пособничестве местного жителя организовали незаконное пребывание трех иностранных граждан в Магаданской области. Один из приезжих подлежал депортации, но в результате оказанного ему противоправного содействия получил поддельную миграционную карту, документы с недостоверными сведениями о пересечении Государственной границы Российской Федерации и поддельный диплом об образовании, что позволило мигранту в дальнейшем оформить гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в сообщении. Дополняется, что обвиняемые также помогли с легализацией двум другим гражданам стран ближнего зарубежья. "Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с исполнением функции представителя власти, на срок два года и один год, а также лишены специальных званий", - дополняет ведомство. Уточняется, что их пособник признан виновным в подстрекательстве, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, использование заведомо поддельных документов и организации незаконной миграции. Он получил пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магаданская область, россия, происшествия
Магаданская область, Россия, Происшествия
В Магаданской области осудили экс-главу миграционного пункта
Экс-глава миграционного пункта на Колыме получил срок за легализацию мигрантов
МАГАДАН, 29 мая - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал бывших начальника миграционного пункта и старшего инспектора в организации незаконного пребывания трех мигрантов и приговорил их к реальным срокам наказания, сообщает СУСК России по региону.
"Следствием и судом установлено, что с 2022 года по 2023 год бывшие начальник и старший инспектор территориального миграционного пункта при пособничестве местного жителя организовали незаконное пребывание трех иностранных граждан в Магаданской области
. Один из приезжих подлежал депортации, но в результате оказанного ему противоправного содействия получил поддельную миграционную карту, документы с недостоверными сведениями о пересечении Государственной границы Российской Федерации и поддельный диплом об образовании, что позволило мигранту в дальнейшем оформить гражданство России
в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Дополняется, что обвиняемые также помогли с легализацией двум другим гражданам стран ближнего зарубежья.
"Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с исполнением функции представителя власти, на срок два года и один год, а также лишены специальных званий", - дополняет ведомство.
Уточняется, что их пособник признан виновным в подстрекательстве, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, использование заведомо поддельных документов и организации незаконной миграции. Он получил пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.