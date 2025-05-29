https://ria.ru/20250529/sud-2019681110.html
Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об ограблении курьера
Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об ограблении курьера - РИА Новости, 29.05.2025
Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об ограблении курьера
Пресненский суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о похищении у курьера в "Москва-Сити" 127 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:56:00+03:00
2025-05-29T00:56:00+03:00
2025-05-29T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о похищении у курьера в "Москва-Сити" 127 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Умару Салжиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июля", - рассказали в суде. До этого суд отправил в СИЗО Хамида Ибрагимова, еще одного фигуранта дела. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в понедельник, что полицейские в Москве задержали двух человек, напавших на курьера возле высоток на Пресненской набережной и похитивших у него крупную сумму денег. Преступники, по данным полиции, напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные похитили у курьера 127 миллионов рублей, когда тот выходил из башни "Империя".
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012276282.html
https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988771420.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об ограблении курьера
Суд арестовал второго фигуранта дела о похищении у курьера 127 миллионов рублей