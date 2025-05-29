https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html

Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле

Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле

Ряд позитивных процессов может начаться между РФ и Украиной после планируемой на 2 июня встрече делегаций в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий политический... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:23:00+03:00

2025-05-29T13:23:00+03:00

2025-05-29T13:23:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Ряд позитивных процессов может начаться между РФ и Украиной после планируемой на 2 июня встрече делегаций в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. "В Стамбуле могут начаться новые дипломатические процессы для России и Украины. В частности, встреча нашего (турецкого) министра иностранных дел Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Кремле показывает, что на переговорах в Турции возможны и другие позитивные процессы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, в частности, могли бы обсуждаться такие процессы, как новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей уже как гипотетически возможную трехстороннюю договоренность с участием Анкары, при том что сами переговоры в Стамбуле имеют двусторонний, российско-украинский формат. Эксперт среди прочих тем обсуждения на предстоящей встрече в Стамбуле назвал также создание "зернового коридора" и возможный прогресс в достижении консенсуса по мирному соглашению. "Более реалистично было бы ожидать мирного соглашения, а не прекращения огня. Конечно, этот процесс достаточно сложен, но не невозможен", - сказал аналитик. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250529/fidan--2019706677.html

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