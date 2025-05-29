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Масштабный спортивный праздник пройдет днем и ночью в субботу в Москве

Масштабный спортивный праздник пройдет днем и ночью в субботу в Москве - РИА Новости, 29.05.2025

Масштабный спортивный праздник пройдет днем и ночью в субботу в Москве

День и Ночь Московского спорта состоятся в Москве 31 мая, посетители смогут встретиться со звездными спортсменами, поучаствовать в соревнованиях, посетить... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:27:00+03:00

2025-05-29T15:27:00+03:00

2025-05-29T20:03:00+03:00

спорт

любэ

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москомспорт

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. День и Ночь Московского спорта состоятся в Москве 31 мая, посетители смогут встретиться со звездными спортсменами, поучаствовать в соревнованиях, посетить концерт, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента спорта столицы.Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.Тридцать первого мая в Москве пройдут масштабные спортивные события: День Московского спорта в олимпийском комплексе "Лужники" и Ночь Московского спорта, которая охватит площадки в центре города. Посетители смогут встретиться со звездными спортсменами и насладиться их показательными выступлениями, поучаствовать в различных соревнованиях, попробовать себя в новых дисциплинах, а также посетить концерт известных артистов, включая Гарика Сукачева, группы "Любэ" и "Чайф", Xolidayboy.На территории "Лужников" появятся более 20 тематических зон. После завершения Дня Московского спорта в олимпийском комплексе праздник продолжится на улицах столицы. Ночь Московского спорта охватит 15 локаций в центральной части города.В рамках Дня Московского спорта пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, брейк-дансу, воркауту и силовой атлетике. На отдельной площадке гости фестиваля получат возможность сыграть в живые шахматы или проверить свои навыки в сеансе одновременной игры на 60 досках с четырьмя гроссмейстерами, одним из которых станет чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин. В специальных зонах желающие смогут пройти полосу препятствий, пострелять из лука или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису.В ведомстве уточнили, что для детей будет доступна отдельная игровая зона. На ней юные гости Дня Московского спорта смогут посетить мастер-классы по гимнастике, покататься на беговелах, сыграть в пейнтбол, поучаствовать в гонках на мини-джипах или радиоуправляемых машинках, а также попробовать себя в роли оператора детского экскаватора.Спортивные активности в самом центре столицы будут доступны посетителям площадок Ночи Московского спорта. На Пушкинской площади расположится зона сайклинга, где пройдут массовые тренировки с музыкальным сопровождением от диджеев, на Кудринской площади можно будет попробовать фитнес-джампинг или пройти полосу препятствий. На Тверской улице пройдут соревнования и мастер-классы по стритболу. Зона брейк-данса, где пройдут баттлы профессионалов, мастер-классы и соревнования, расположится на Старом Арбате. Там же откроется площадка битбокса.Также в рамках Дня Московского спорта состоится открытие скейтпарка в "Лужниках". Открытие будет сопровождаться выступлениями известных российских райдеров. Зрители увидят трюки, исполненные на самокатах, МТВ и ВМХ. Также в этот день на площадке пройдут соревнования и открытые тренировки для всех желающих. Помимо этого, для гостей будет организована зона свободного катания, где любители смогут опробовать скейтпарк самостоятельно.День Московского спорта порадует, в том числе и любителей других экстремальных дисциплин. Отдельная локация будет посвящена мотофристайлу (FMX). Зрители мероприятия смогут насладиться показательными выступлениями известных российских и иностранных райдеров. Среди участников — Кота Кугимура, Марко Пикадо, а также основоположник FMX в России Алексей Колесников, который продемонстрирует трюки в том числе и на багги.В департаменте подчеркнули, что активности для гостей будут бесплатными, для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. День Московского спорта пройдет с 11.00 до 19.30, а Ночь Московского спорта — с 20.00 до 23.00.

https://rsport.ria.ru/20250528/shakhmaty-2019569631.html

https://rsport.ria.ru/20250520/pole-2018016030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, любэ, гарик сукачев, чайф, москомспорт, сергей карякин, москва