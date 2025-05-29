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ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:37:00+03:00
2025-05-29T12:37:00+03:00
2025-05-29T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.В сводке уточняется, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, запорожье, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
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ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков и 2 орудия в зоне действий "Востока" за сутки