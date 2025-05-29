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ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 29.05.2025 (обновлено: 12:47 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019747670.html
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:37:00+03:00
2025-05-29T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожье
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.В сводке уточняется, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожье, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков и 2 орудия в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.
В сводке уточняется, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожьеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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