https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695537.html

В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов

В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.05.2025

В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:12:00+03:00

2025-05-29T06:12:00+03:00

2025-05-29T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. "С начала специальной военной операции пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали свыше 12,5 тысяч гектаров территорий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 19 мая на освобожденных территориях сводная группировка МЧС России по ДНР проводит аварийно-спасательные работы и разминирование этих территорий. В поступивших в распоряжение РИА Новости видеокадрах - работа республиканских спасателей по разбору завалов и разминированию одного из освобожденных населенных пунктов ДНР. "Одной из основных задач является разбор завалов. Также силами саперных подразделений проводится очистка не только территории, прилагающей к дорогам, но и дворовой территории. По просьбам жителей осматриваются помещения, здания и подъезды жилых домов", - рассказал РИА Новости начальник специализированного спасательного центра МЧС России Евгений Клименко. В ведомстве добавили, что для выполнения задач привлекается специальная техника, с ее помощью спасатели демонтируют железобетонные конструкции и перекрытия между этажами.

https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность