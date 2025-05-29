Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695537.html
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.05.2025
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:12:00+03:00
2025-05-29T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935811_0:117:1929:1202_1920x0_80_0_0_f7b068418f221aa63dc8d641990d4cff.jpg
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. "С начала специальной военной операции пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали свыше 12,5 тысяч гектаров территорий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 19 мая на освобожденных территориях сводная группировка МЧС России по ДНР проводит аварийно-спасательные работы и разминирование этих территорий. В поступивших в распоряжение РИА Новости видеокадрах - работа республиканских спасателей по разбору завалов и разминированию одного из освобожденных населенных пунктов ДНР. "Одной из основных задач является разбор завалов. Также силами саперных подразделений проводится очистка не только территории, прилагающей к дорогам, но и дворовой территории. По просьбам жителей осматриваются помещения, здания и подъезды жилых домов", - рассказал РИА Новости начальник специализированного спасательного центра МЧС России Евгений Клименко. В ведомстве добавили, что для выполнения задач привлекается специальная техника, с ее помощью спасатели демонтируют железобетонные конструкции и перекрытия между этажами.
https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935811_0:0:1929:1447_1920x0_80_0_0_c433fdbae2f0a5c1b6a26eaa08f3224a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов

МЧС ДНР с начала СВО обезвредило более 400 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
"С начала специальной военной операции пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали свыше 12,5 тысяч гектаров территорий", - говорится в сообщении.
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины, напечатанные на 3-D принтере - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины нового типа
23 мая, 14:07
По данным ведомства, с 19 мая на освобожденных территориях сводная группировка МЧС России по ДНР проводит аварийно-спасательные работы и разминирование этих территорий.
В поступивших в распоряжение РИА Новости видеокадрах - работа республиканских спасателей по разбору завалов и разминированию одного из освобожденных населенных пунктов ДНР.
"Одной из основных задач является разбор завалов. Также силами саперных подразделений проводится очистка не только территории, прилагающей к дорогам, но и дворовой территории. По просьбам жителей осматриваются помещения, здания и подъезды жилых домов", - рассказал РИА Новости начальник специализированного спасательного центра МЧС России Евгений Клименко.
В ведомстве добавили, что для выполнения задач привлекается специальная техника, с ее помощью спасатели демонтируют железобетонные конструкции и перекрытия между этажами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала