https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695537.html
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 29.05.2025
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:12:00+03:00
2025-05-29T06:12:00+03:00
2025-05-29T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов с начала проведения СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. "С начала специальной военной операции пиротехники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали свыше 12,5 тысяч гектаров территорий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 19 мая на освобожденных территориях сводная группировка МЧС России по ДНР проводит аварийно-спасательные работы и разминирование этих территорий. В поступивших в распоряжение РИА Новости видеокадрах - работа республиканских спасателей по разбору завалов и разминированию одного из освобожденных населенных пунктов ДНР. "Одной из основных задач является разбор завалов. Также силами саперных подразделений проводится очистка не только территории, прилагающей к дорогам, но и дворовой территории. По просьбам жителей осматриваются помещения, здания и подъезды жилых домов", - рассказал РИА Новости начальник специализированного спасательного центра МЧС России Евгений Клименко. В ведомстве добавили, что для выполнения задач привлекается специальная техника, с ее помощью спасатели демонтируют железобетонные конструкции и перекрытия между этажами.
https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В ДНР с начала СВО обезвредили более 400 тысяч взрывоопасных предметов
МЧС ДНР с начала СВО обезвредило более 400 тысяч взрывоопасных предметов