https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695263.html

ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко

ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко - РИА Новости, 29.05.2025

ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко

ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:09:00+03:00

2025-05-29T06:09:00+03:00

2025-05-29T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_72f76809e3ac037f9d6f736c13e8509b.jpg

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово. Проведен ряд безуспешных атак, целью которых было закрепление на утраченных рубежах и позициях", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, прорыва не допущено, "вооруженные формирования Украины, понеся потери, вернулись на исходный рубеж".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность