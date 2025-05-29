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ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.05.2025 (обновлено: 07:28 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695263.html
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко
ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:09:00+03:00
2025-05-29T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово. Проведен ряд безуспешных атак, целью которых было закрепление на утраченных рубежах и позициях", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, прорыва не допущено, "вооруженные формирования Украины, понеся потери, вернулись на исходный рубеж".
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украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко

Марочко: ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи в районе Загрызово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово. Проведен ряд безуспешных атак, целью которых было закрепление на утраченных рубежах и позициях", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, прорыва не допущено, "вооруженные формирования Украины, понеся потери, вернулись на исходный рубеж".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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