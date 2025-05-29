https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019695263.html
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко
ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:09:00+03:00
2025-05-29T06:09:00+03:00
2025-05-29T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_72f76809e3ac037f9d6f736c13e8509b.jpg
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово. Проведен ряд безуспешных атак, целью которых было закрепление на утраченных рубежах и позициях", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, прорыва не допущено, "вооруженные формирования Украины, понеся потери, вернулись на исходный рубеж".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab40f900e10c4deb3bcb0ed8f1b177db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать оборону, заявил Марочко
Марочко: ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи в районе Загрызово