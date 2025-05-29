https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019692315.html

Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.05.2025

Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:05:00+03:00

2025-05-29T05:05:00+03:00

2025-05-29T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны."Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровым реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника. Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 километров с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников", — рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что поражение цели с первого выстрела свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки. Мониторинг с помощью БПЛА подтвердил уничтожение объекта вместе с личным составом противника.По данным Минобороны от среды, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" более 440 военных, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, россия