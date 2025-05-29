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Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.05.2025 (обновлено: 08:52 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019692315.html
Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.05.2025
Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:05:00+03:00
2025-05-29T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны."Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровым реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника. Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 километров с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников", — рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что поражение цели с первого выстрела свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки. Мониторинг с помощью БПЛА подтвердил уничтожение объекта вместе с личным составом противника.По данным Минобороны от среды, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" более 440 военных, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет Урагана группы Центр уничтожил командный пункт ВСУ с первого выстрела

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровым реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника. Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 километров с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников", — рассказали в ведомстве.
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В министерстве подчеркнули, что поражение цели с первого выстрела свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки. Мониторинг с помощью БПЛА подтвердил уничтожение объекта вместе с личным составом противника.
По данным Минобороны от среды, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" более 440 военных, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей.
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