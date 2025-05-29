Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ
Расчет Урагана группы Центр уничтожил командный пункт ВСУ с первого выстрела
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровым реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника. Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 километров с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников", — рассказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что поражение цели с первого выстрела свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки. Мониторинг с помощью БПЛА подтвердил уничтожение объекта вместе с личным составом противника.
По данным Минобороны от среды, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" более 440 военных, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей.
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