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В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году - РИА Новости, 29.05.2025
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02:27 29.05.2025 (обновлено: 02:28 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/sovfedja-2019685653.html
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году - РИА Новости, 29.05.2025
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:27:00+03:00
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общество
россия
ольга епифанова
пенсии
деньги
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова."Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля", — сообщила она.Сенатор также напомнила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля.При этом итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты, заключила Епифанова.
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общество, россия, ольга епифанова, пенсии, деньги
Общество, Россия, Ольга Епифанова, Пенсии, Деньги
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Сенатор Епифанова: размер фиксированной пенсии в 2025 году составит 8907,7 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
«
"Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля", — сообщила она.
Сенатор также напомнила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля.
При этом итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты, заключила Епифанова.
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ОбществоРоссияОльга ЕпифановаПенсииДеньги
 
 
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