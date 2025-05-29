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В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году - РИА Новости, 29.05.2025
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:27:00+03:00
2025-05-29T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова."Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля", — сообщила она.Сенатор также напомнила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля.При этом итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты, заключила Епифанова.
https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html
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Общество, Россия, Ольга Епифанова, Пенсии, Деньги
В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
Сенатор Епифанова: размер фиксированной пенсии в 2025 году составит 8907,7 рубля