https://ria.ru/20250529/sovfedja-2019685653.html

В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году - РИА Новости, 29.05.2025

В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:27:00+03:00

2025-05-29T02:27:00+03:00

2025-05-29T02:28:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова."Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля", — сообщила она.Сенатор также напомнила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля.При этом итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты, заключила Епифанова.

https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html

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общество, россия, ольга епифанова, пенсии, деньги