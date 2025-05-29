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Ингушетия и Татарстан договорились о развитии торгово-экономических связей - РИА Новости, 29.05.2025
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Республика Ингушетия
 
12:29 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/sotrudnichestvo-2019744811.html
Ингушетия и Татарстан договорились о развитии торгово-экономических связей
Ингушетия и Татарстан договорились о развитии торгово-экономических связей - РИА Новости, 29.05.2025
Ингушетия и Татарстан договорились о развитии торгово-экономических связей
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Магасе подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве между... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:29:00+03:00
2025-05-29T12:29:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
магас
россия
махмуд-али калиматов
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Магасе подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба руководителя Ингушетии. "Новый документ, заменяющий соглашение от 2013 года, значительно расширяет горизонты взаимодействия и определяет ключевые направления совместной работы на ближайшие пять лет с возможностью автоматической пролонгации", - говорится в сообщении. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей: расширению сотрудничества между предприятиями, обмену опытом в сфере госзакупок и поддержке совместных инвестиционных проектов. В промышленной сфере акцент будет сделан на обмен технологиями и совместные инновационные разработки. "В области здравоохранения предусмотрены совместные научные исследования, внедрение современных медицинских технологий и взаимные поставки фармацевтической продукции. Образовательные учреждения двух регионов будут активно обмениваться педагогическим опытом, реализовывать совместные программы подготовки кадров и организовывать студенческие обмены", - отметили в пресс-службе. Стороны также договорились о проведении совместных выставок, гастролей творческих коллективов и реализации музейных проектов, а в сфере туризма планируется разрабатывать общие маршруты и обмениваться лучшими практиками в организации курортного дела. Регионы также будут совместно работать над внедрением элементов "электронного правительства", обмениваться опытом цифровизации госуслуг и проводить совместные IT-форумы. "Считаю, что для Ингушетии крайне ценно это партнерство с одним из самых экономически развитых регионов России. Уверен, что совместные проекты принесут реальную пользу жителям Ингушетии", - заявил Калиматов.
https://ria.ru/20250526/ingushetiya-2019195295.html
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республика ингушетия
магас
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республика ингушетия, магас, россия, махмуд-али калиматов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Магас, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Ингушетия и Татарстан договорились о развитии торгово-экономических связей

Власти Ингушетии и Татарстана подписали новое соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Магасе подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба руководителя Ингушетии.
"Новый документ, заменяющий соглашение от 2013 года, значительно расширяет горизонты взаимодействия и определяет ключевые направления совместной работы на ближайшие пять лет с возможностью автоматической пролонгации", - говорится в сообщении.
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Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей: расширению сотрудничества между предприятиями, обмену опытом в сфере госзакупок и поддержке совместных инвестиционных проектов. В промышленной сфере акцент будет сделан на обмен технологиями и совместные инновационные разработки.
"В области здравоохранения предусмотрены совместные научные исследования, внедрение современных медицинских технологий и взаимные поставки фармацевтической продукции. Образовательные учреждения двух регионов будут активно обмениваться педагогическим опытом, реализовывать совместные программы подготовки кадров и организовывать студенческие обмены", - отметили в пресс-службе.
Стороны также договорились о проведении совместных выставок, гастролей творческих коллективов и реализации музейных проектов, а в сфере туризма планируется разрабатывать общие маршруты и обмениваться лучшими практиками в организации курортного дела.
Регионы также будут совместно работать над внедрением элементов "электронного правительства", обмениваться опытом цифровизации госуслуг и проводить совместные IT-форумы.
"Считаю, что для Ингушетии крайне ценно это партнерство с одним из самых экономически развитых регионов России. Уверен, что совместные проекты принесут реальную пользу жителям Ингушетии", - заявил Калиматов.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМагасРоссияМахмуд-Али КалиматовРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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