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Сорокина поделилась опытом импортоопережения в финансовой IT-инфраструктуре - РИА Новости, 29.05.2025
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17:47 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/sorokina-2019838565.html
Сорокина поделилась опытом импортоопережения в финансовой IT-инфраструктуре
Сорокина поделилась опытом импортоопережения в финансовой IT-инфраструктуре - РИА Новости, 29.05.2025
Сорокина поделилась опытом импортоопережения в финансовой IT-инфраструктуре
Член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний, она стала... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:47:00+03:00
2025-05-29T17:47:00+03:00
технологии
it-индустрия
импортозамещение
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний, она стала участницей пленарной сессии "Ждать: импортоопережение vs импортовозвращение?" на конференции "NexSummIT-2025. Платформа для цифровой трансформации", сообщает пресс-служба компании. В число первых отраслей, столкнувшихся с необходимостью адаптировать бизнес-процессы к новой экономической реальности, вошел финансовый сектор. У игроков рынка сформировался достаточно обширный опыт эффективного импортозамещения в IT-инфраструктуре, однако процесс непростой. Страховой дом ВСК в рамках предыдущего стратегического цикла перешел на новую целевую IT-архитектуру, начал применять открытое программное обеспечение вместо зарубежных коммерческих продуктов. Также в рамках исполнения требований правительства и указаний Банка России о переходе финансовых организаций на отечественное ПО И ПАКи в ВСК запланировано развитие двух значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ). Одним из барьеров более динамичного перехода компаний финсектора на российские IT-решения является необходимость крупных инвестиций в подобные проекты. В качестве решения, в ВСК создали собственную платформу автоматизации разработки ПО, которая способствовала повышению операционной эффективности разработчиков. Кроме того, использование облачных технологий позволяет более гибко управлять ресурсами и снизить капитальные затраты компании, в частности на покупку серверов. Сегодня опыт ВСК позволяет не только успешно применять собственные разработки, но и предлагать новые решения другим игрокам рынка. "Несмотря на стратегический вектор перехода к целевой архитектуре собственной разработки, конечно, мы не все готовы делать собственными силами и планируем в ближайшие годы привлекать российских вендоров программного обеспечения и оборудования. Однако, главный вопрос при реализации таких проектов – опыт и лайфхаки других компаний по оптимизации работы отечественных систем. Российское ПО пока, к сожалению, не выдерживает в достаточной мере текущую операционную нагрузку крупной компании финансового сектора – поэтому сейчас нам важны общие усилия – вендорам и компаниям необходимо совместно обогащать практический опыт внедрения решений, разработчикам - представлять рынку собственные решения, адаптированные под бизнес-среду", – приводит пресс-служба слова Сорокиной.
https://ria.ru/20250510/liksutov-2015663038.html
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технологии, it-индустрия, импортозамещение
Технологии, IT-индустрия, Импортозамещение
Сорокина поделилась опытом импортоопережения в финансовой IT-инфраструктуре

Сорокина рассказала об импортоопережении в финансовой IT-инфраструктуре

© Фото : Страховое Акционерное Общество "ВСК"Председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех Ольга Сорокина
Председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех Ольга Сорокина - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Страховое Акционерное Общество "ВСК"
Председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех Ольга Сорокина
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний, она стала участницей пленарной сессии "Ждать: импортоопережение vs импортовозвращение?" на конференции "NexSummIT-2025. Платформа для цифровой трансформации", сообщает пресс-служба компании.
В число первых отраслей, столкнувшихся с необходимостью адаптировать бизнес-процессы к новой экономической реальности, вошел финансовый сектор. У игроков рынка сформировался достаточно обширный опыт эффективного импортозамещения в IT-инфраструктуре, однако процесс непростой.
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Страховой дом ВСК в рамках предыдущего стратегического цикла перешел на новую целевую IT-архитектуру, начал применять открытое программное обеспечение вместо зарубежных коммерческих продуктов. Также в рамках исполнения требований правительства и указаний Банка России о переходе финансовых организаций на отечественное ПО И ПАКи в ВСК запланировано развитие двух значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).
Одним из барьеров более динамичного перехода компаний финсектора на российские IT-решения является необходимость крупных инвестиций в подобные проекты. В качестве решения, в ВСК создали собственную платформу автоматизации разработки ПО, которая способствовала повышению операционной эффективности разработчиков. Кроме того, использование облачных технологий позволяет более гибко управлять ресурсами и снизить капитальные затраты компании, в частности на покупку серверов.
Сегодня опыт ВСК позволяет не только успешно применять собственные разработки, но и предлагать новые решения другим игрокам рынка.
"Несмотря на стратегический вектор перехода к целевой архитектуре собственной разработки, конечно, мы не все готовы делать собственными силами и планируем в ближайшие годы привлекать российских вендоров программного обеспечения и оборудования. Однако, главный вопрос при реализации таких проектов – опыт и лайфхаки других компаний по оптимизации работы отечественных систем. Российское ПО пока, к сожалению, не выдерживает в достаточной мере текущую операционную нагрузку крупной компании финансового сектора – поэтому сейчас нам важны общие усилия – вендорам и компаниям необходимо совместно обогащать практический опыт внедрения решений, разработчикам - представлять рынку собственные решения, адаптированные под бизнес-среду", – приводит пресс-служба слова Сорокиной.
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