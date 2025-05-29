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Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова - РИА Новости, 29.05.2025
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19:43 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/skorokhodova-2019802329.html
Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова
Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова - РИА Новости, 29.05.2025
Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова
Она сверкнула яркой звездой на кино небосклоне 1990-х годов, а затем внезапно пропала с экранов. Ее кинокарьера продлилась всего 5 лет, но за это время Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:43:00+03:00
2025-05-29T19:43:00+03:00
иркутск
москва
канны
валерий тодоровский
евгений миронов
дмитрий певцов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Она сверкнула яркой звездой на кино небосклоне 1990-х годов, а затем внезапно пропала с экранов. Ее кинокарьера продлилась всего 5 лет, но за это время Татьяна Скороходова успела запомниться зрителям по ролям в боевике "По прозвищу "Зверь", где снималась вместе с Дмитрием Певцовым, и мелодраме Валерия Тодоровского "Любовь", где ее партнерами были маститые Евгений Миронов и Дмитрий Марьянов.Но внезапно после столь успешного старта актриса перестала сниматься в кино, уехала из Москвы – и потом ни разу не пожалела о своем решении.Удачный стартБудущая актриса родилась 2 августа 1968 года в Иркутске. Уже в начальных классах она начала заниматься в детской театральной студии, не сомневаясь, что в будущем окажется на большой сцене.С первой попытки ей удалось поступить в Щукинское училище, а дебютировала в кино актриса уже в студенческие годы, правда, роль была всего эпизодической. Но уже через год она получила главную роль в музыкальной комедии "Наш человек в Сан-Ремо", а после съемок в боевике "По прозвищу "Зверь" Татьяна проснулась знаменитой, у нее стали просить автографы на улице, а режиссеры звать в свои проекты.В 1993 году, сыграв в фильме "Мафия бессмертна", актриса пропала из кино на целых восемь лет. В 2011 году ненадолго вернулась, снялась в картине "Сатисфакция". В 2013-м — в фильме "Отхончик. Первая любовь".Любовь с Дмитрием МарьяновымЛетом 1992 г. на экраны страны выходит мелодрама Валерия Тодоровского "Любовь", которая получила несколько престижных кинопремий, среди которых были приз Европейской ассоциации художественного кино, приз зрителей на Международном кинофестивале в Каннах, а также призы кинофестивалей "Созвездие" и "Кинотавр".Настоящим прорывом стала роль в фильме для Евгения Миронова, его критики назвали лучшим актером 1992 г.Партнеры по съемочной площадке Татьяна Скороходова и Дмитрий тоже попали в зону внимания кинокритиков, о них заговорили как об одних из самых ярких и перспективных молодых актерах.Но для них эта работа стала знаковой и в личной жизни. Дмитрий, учащийся с Татьяной на одном курсе, сумел завоевать красивую актрису. Они вместе жили в общежитии и часто ссорились из-за того, что Дмитрий часто выпивал с друзьями. Их отношения продлились три года.По сюжету фильма "Любовь" их герои сыграли свадьбу, и коллеги по цеху говорили возлюбленным о том, что это плохая примета – мол, в жизни они не поженятся. Так оно и случилось, актеры расстались, сохранив хорошие отношения.Влюбилась за 45 секундПосле столь удачного старта все ее знакомые были уверены в том, что ее ждет блестящее актерское будущее, тем более что актрисе предлагали новые роли, но Татьяна внезапно приняла решение уйти из профессии.Как оказалось, во всем виновата любовь, в Иркутске, куда Татьяна приехала навестить родителей, она познакомилась с кинооператором Андреем Закаблуковским, который тогда был женат, но из-за вспыхнувших чувств к актрисе ушел из семьи.По словам артистки, это была любовь с первого взгляда."Ученые развенчали миф о том, что бывает любовь с первого взгляда. Заголовок новости гласил "Сколько нужно женщине, чтобы влюбиться?". Оказывается, не мгновение, а 45 секунд. В моем распоряжении было 45 секунд, когда я увидела этого человека, и мне их хватило, чтобы понять, что это он — тот, за кем я пойду на край света", — сказала актриса в одном из интервью.Из Москвы в тайгуСначала пара жила в Москве, но вскоре они решили переехать в Иркутск. По мнению Татьяны, в столице их брак бы долго не продержался, слишком суеты, а вихрь из людей и событий мог отдалить супругов друг от друга.После переезда в дом в тайге на берегу залива, в 30 минутах езды от Иркутска, темп жизни изменился, и на первый план вышла семья, как для нее, так и для него.У пары родилось четверо детей, что при прежнем графике съемок и стремительной жизни в Москве было бы просто невозможно. С тех пор самыми важными и главными для Татьяны стали роли матери и жены.Актриса, тем не менее, продолжает творческую деятельность, работая в Иркутске на местном телевидении.О своем жизненном выборе она никогда не жалела."После бурной кинокарьеры случалось много разных проектов, но есть один, который я веду очень давно и уделяю ему самое большое внимание, – это моя семья. И надо сказать, что этот проект доставляет мне бесконечное удовольствие!" — утверждает актриса.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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иркутск, москва, канны, валерий тодоровский, евгений миронов, дмитрий певцов
Иркутск, Москва, Канны, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Дмитрий Певцов

Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова

© Киностудия им. М. Горького (1991)Кадр из фильма "Любовь"
Кадр из фильма Любовь - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1991)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Она сверкнула яркой звездой на кино небосклоне 1990-х годов, а затем внезапно пропала с экранов. Ее кинокарьера продлилась всего 5 лет, но за это время Татьяна Скороходова успела запомниться зрителям по ролям в боевике "По прозвищу "Зверь", где снималась вместе с Дмитрием Певцовым, и мелодраме Валерия Тодоровского "Любовь", где ее партнерами были маститые Евгений Миронов и Дмитрий Марьянов.
Но внезапно после столь успешного старта актриса перестала сниматься в кино, уехала из Москвы – и потом ни разу не пожалела о своем решении.

Удачный старт

Будущая актриса родилась 2 августа 1968 года в Иркутске. Уже в начальных классах она начала заниматься в детской театральной студии, не сомневаясь, что в будущем окажется на большой сцене.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкВ одном из жилых микрорайонов, Иркутск
В одном из жилых микрорайонов, Иркутск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Израиль Озерский
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В одном из жилых микрорайонов, Иркутск
С первой попытки ей удалось поступить в Щукинское училище, а дебютировала в кино актриса уже в студенческие годы, правда, роль была всего эпизодической. Но уже через год она получила главную роль в музыкальной комедии "Наш человек в Сан-Ремо", а после съемок в боевике "По прозвищу "Зверь" Татьяна проснулась знаменитой, у нее стали просить автографы на улице, а режиссеры звать в свои проекты.
© Мосфильм (1990)Кадр из фильма "...По прозвищу "Зверь"
Кадр из фильма ...По прозвищу Зверь - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Мосфильм (1990)
Кадр из фильма "...По прозвищу "Зверь"
В 1993 году, сыграв в фильме "Мафия бессмертна", актриса пропала из кино на целых восемь лет. В 2011 году ненадолго вернулась, снялась в картине "Сатисфакция". В 2013-м — в фильме "Отхончик. Первая любовь".

Любовь с Дмитрием Марьяновым

Летом 1992 г. на экраны страны выходит мелодрама Валерия Тодоровского "Любовь", которая получила несколько престижных кинопремий, среди которых были приз Европейской ассоциации художественного кино, приз зрителей на Международном кинофестивале в Каннах, а также призы кинофестивалей "Созвездие" и "Кинотавр".
Настоящим прорывом стала роль в фильме для Евгения Миронова, его критики назвали лучшим актером 1992 г.
© Госкино (1990)Кадр из фильма "Наш человек в Сан-Ремо"
Кадр из фильма Наш человек в Сан-Ремо - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Госкино (1990)
Кадр из фильма "Наш человек в Сан-Ремо"
Партнеры по съемочной площадке Татьяна Скороходова и Дмитрий тоже попали в зону внимания кинокритиков, о них заговорили как об одних из самых ярких и перспективных молодых актерах.
Но для них эта работа стала знаковой и в личной жизни. Дмитрий, учащийся с Татьяной на одном курсе, сумел завоевать красивую актрису. Они вместе жили в общежитии и часто ссорились из-за того, что Дмитрий часто выпивал с друзьями. Их отношения продлились три года.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Марьянов
По сюжету фильма "Любовь" их герои сыграли свадьбу, и коллеги по цеху говорили возлюбленным о том, что это плохая примета – мол, в жизни они не поженятся. Так оно и случилось, актеры расстались, сохранив хорошие отношения.

Влюбилась за 45 секунд

После столь удачного старта все ее знакомые были уверены в том, что ее ждет блестящее актерское будущее, тем более что актрисе предлагали новые роли, но Татьяна внезапно приняла решение уйти из профессии.
Как оказалось, во всем виновата любовь, в Иркутске, куда Татьяна приехала навестить родителей, она познакомилась с кинооператором Андреем Закаблуковским, который тогда был женат, но из-за вспыхнувших чувств к актрисе ушел из семьи.
© Госкино (1990)Кадр из фильма "Наш человек в Сан-Ремо"
Кадр из фильма Наш человек в Сан-Ремо - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Госкино (1990)
Кадр из фильма "Наш человек в Сан-Ремо"
По словам артистки, это была любовь с первого взгляда.
"Ученые развенчали миф о том, что бывает любовь с первого взгляда. Заголовок новости гласил "Сколько нужно женщине, чтобы влюбиться?". Оказывается, не мгновение, а 45 секунд. В моем распоряжении было 45 секунд, когда я увидела этого человека, и мне их хватило, чтобы понять, что это он — тот, за кем я пойду на край света", — сказала актриса в одном из интервью.

Из Москвы в тайгу

Сначала пара жила в Москве, но вскоре они решили переехать в Иркутск. По мнению Татьяны, в столице их брак бы долго не продержался, слишком суеты, а вихрь из людей и событий мог отдалить супругов друг от друга.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
После переезда в дом в тайге на берегу залива, в 30 минутах езды от Иркутска, темп жизни изменился, и на первый план вышла семья, как для нее, так и для него.
У пары родилось четверо детей, что при прежнем графике съемок и стремительной жизни в Москве было бы просто невозможно. С тех пор самыми важными и главными для Татьяны стали роли матери и жены.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВход в торгово-развлекательный центр "Модный квартал" в Иркутске
Вход в торгово-развлекательный центр Модный квартал в Иркутске - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вход в торгово-развлекательный центр "Модный квартал" в Иркутске
Актриса, тем не менее, продолжает творческую деятельность, работая в Иркутске на местном телевидении.
О своем жизненном выборе она никогда не жалела.
"После бурной кинокарьеры случалось много разных проектов, но есть один, который я веду очень давно и уделяю ему самое большое внимание, – это моя семья. И надо сказать, что этот проект доставляет мне бесконечное удовольствие!" — утверждает актриса.
 
ИркутскМоскваКанныВалерий ТодоровскийЕвгений МироновДмитрий Певцов
 
 
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