https://ria.ru/20250529/skorokhodova-2019802329.html

Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова

Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова - РИА Новости, 29.05.2025

Куда и почему пропала кинодива 90-х Татьяна Скороходова

Она сверкнула яркой звездой на кино небосклоне 1990-х годов, а затем внезапно пропала с экранов. Ее кинокарьера продлилась всего 5 лет, но за это время Татьяна... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:43:00+03:00

2025-05-29T19:43:00+03:00

2025-05-29T19:43:00+03:00

иркутск

москва

канны

валерий тодоровский

евгений миронов

дмитрий певцов

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Она сверкнула яркой звездой на кино небосклоне 1990-х годов, а затем внезапно пропала с экранов. Ее кинокарьера продлилась всего 5 лет, но за это время Татьяна Скороходова успела запомниться зрителям по ролям в боевике "По прозвищу "Зверь", где снималась вместе с Дмитрием Певцовым, и мелодраме Валерия Тодоровского "Любовь", где ее партнерами были маститые Евгений Миронов и Дмитрий Марьянов.Но внезапно после столь успешного старта актриса перестала сниматься в кино, уехала из Москвы – и потом ни разу не пожалела о своем решении.Удачный стартБудущая актриса родилась 2 августа 1968 года в Иркутске. Уже в начальных классах она начала заниматься в детской театральной студии, не сомневаясь, что в будущем окажется на большой сцене.С первой попытки ей удалось поступить в Щукинское училище, а дебютировала в кино актриса уже в студенческие годы, правда, роль была всего эпизодической. Но уже через год она получила главную роль в музыкальной комедии "Наш человек в Сан-Ремо", а после съемок в боевике "По прозвищу "Зверь" Татьяна проснулась знаменитой, у нее стали просить автографы на улице, а режиссеры звать в свои проекты.В 1993 году, сыграв в фильме "Мафия бессмертна", актриса пропала из кино на целых восемь лет. В 2011 году ненадолго вернулась, снялась в картине "Сатисфакция". В 2013-м — в фильме "Отхончик. Первая любовь".Любовь с Дмитрием МарьяновымЛетом 1992 г. на экраны страны выходит мелодрама Валерия Тодоровского "Любовь", которая получила несколько престижных кинопремий, среди которых были приз Европейской ассоциации художественного кино, приз зрителей на Международном кинофестивале в Каннах, а также призы кинофестивалей "Созвездие" и "Кинотавр".Настоящим прорывом стала роль в фильме для Евгения Миронова, его критики назвали лучшим актером 1992 г.Партнеры по съемочной площадке Татьяна Скороходова и Дмитрий тоже попали в зону внимания кинокритиков, о них заговорили как об одних из самых ярких и перспективных молодых актерах.Но для них эта работа стала знаковой и в личной жизни. Дмитрий, учащийся с Татьяной на одном курсе, сумел завоевать красивую актрису. Они вместе жили в общежитии и часто ссорились из-за того, что Дмитрий часто выпивал с друзьями. Их отношения продлились три года.По сюжету фильма "Любовь" их герои сыграли свадьбу, и коллеги по цеху говорили возлюбленным о том, что это плохая примета – мол, в жизни они не поженятся. Так оно и случилось, актеры расстались, сохранив хорошие отношения.Влюбилась за 45 секундПосле столь удачного старта все ее знакомые были уверены в том, что ее ждет блестящее актерское будущее, тем более что актрисе предлагали новые роли, но Татьяна внезапно приняла решение уйти из профессии.Как оказалось, во всем виновата любовь, в Иркутске, куда Татьяна приехала навестить родителей, она познакомилась с кинооператором Андреем Закаблуковским, который тогда был женат, но из-за вспыхнувших чувств к актрисе ушел из семьи.По словам артистки, это была любовь с первого взгляда."Ученые развенчали миф о том, что бывает любовь с первого взгляда. Заголовок новости гласил "Сколько нужно женщине, чтобы влюбиться?". Оказывается, не мгновение, а 45 секунд. В моем распоряжении было 45 секунд, когда я увидела этого человека, и мне их хватило, чтобы понять, что это он — тот, за кем я пойду на край света", — сказала актриса в одном из интервью.Из Москвы в тайгуСначала пара жила в Москве, но вскоре они решили переехать в Иркутск. По мнению Татьяны, в столице их брак бы долго не продержался, слишком суеты, а вихрь из людей и событий мог отдалить супругов друг от друга.После переезда в дом в тайге на берегу залива, в 30 минутах езды от Иркутска, темп жизни изменился, и на первый план вышла семья, как для нее, так и для него.У пары родилось четверо детей, что при прежнем графике съемок и стремительной жизни в Москве было бы просто невозможно. С тех пор самыми важными и главными для Татьяны стали роли матери и жены.Актриса, тем не менее, продолжает творческую деятельность, работая в Иркутске на местном телевидении.О своем жизненном выборе она никогда не жалела."После бурной кинокарьеры случалось много разных проектов, но есть один, который я веду очень давно и уделяю ему самое большое внимание, – это моя семья. И надо сказать, что этот проект доставляет мне бесконечное удовольствие!" — утверждает актриса.

иркутск

москва

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иркутск, москва, канны, валерий тодоровский, евгений миронов, дмитрий певцов