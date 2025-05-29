https://ria.ru/20250529/shoygu-2019726032.html

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров по Украине

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров по Украине - РИА Новости, 29.05.2025

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров по Украине

Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:49:00+03:00

2025-05-29T10:49:00+03:00

2025-05-29T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем. Секретарь российского совбеза поблагодарил руководство Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. "Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - сказал Шойгу. Шойгу поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уточнив, что это его первый приезд в Москву. По оценке Шойгу, "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям". "С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - констатировал секретарь СБ РФ. По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия "во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран, президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган регулярно общаются по телефону". Секретарь Совбеза РФ напомнил, что "очередной обстоятельный разговор между лидерами состоялся 11 мая".

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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