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Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:33:00+03:00
2025-05-29T09:33:00+03:00
2025-05-29T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Как известно, 17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о приостановке запрета деятельности движения талибов, включенного в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250417/oon-2011907538.html
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Сергей Шойгу, Талибан, ШОС, Кабул (город), Москва, Россия, В мире
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Шойгу: решение по "Талибану" поспособствует развитию партнерства Москвы и Кабула