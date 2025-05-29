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Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 29.05.2025
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09:33 29.05.2025 (обновлено: 14:11 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/shoygu-2019713536.html
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:33:00+03:00
2025-05-29T14:11:00+03:00
сергей шойгу
талибан
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кабул (город)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Как известно, 17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о приостановке запрета деятельности движения талибов, включенного в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане", - добавил Шойгу.
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сергей шойгу, талибан, шос, кабул (город), москва, россия, в мире
Сергей Шойгу, Талибан, ШОС, Кабул (город), Москва, Россия, В мире
Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России

Шойгу: решение по "Талибану" поспособствует развитию партнерства Москвы и Кабула

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Как известно, 17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о приостановке запрета деятельности движения талибов, включенного в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане", - добавил Шойгу.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
ООН прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" в России
17 апреля, 19:53
 
Сергей ШойгуТалибанШОСКабул (город)МоскваРоссияВ мире
 
 
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