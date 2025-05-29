https://ria.ru/20250529/shoygu-2019713536.html

Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России

Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 29.05.2025

Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России

Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:33:00+03:00

2025-05-29T09:33:00+03:00

2025-05-29T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в РФ поспособствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Как известно, 17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о приостановке запрета деятельности движения талибов, включенного в список террористических организаций. Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа", - сказал Шойгу на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250417/oon-2011907538.html

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