https://ria.ru/20250529/shkolniki-2019843749.html

Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии

Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии - РИА Новости, 29.05.2025

Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии

Девятиклассники Подмосковья сдали в четверг экзамены по географии, истории, физике и химии в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:03:00+03:00

2025-05-29T18:03:00+03:00

2025-05-29T18:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Девятиклассники Подмосковья сдали в четверг экзамены по географии, истории, физике и химии в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. На сдачу экзаменов было зарегистрировано 51 312 девятиклассников. На ОГЭ по географии зарегистрировано 37 217 участников, по истории — 2 709, по физике — 6 963, по химии — 4 423. "Экзамены прошли в штатном режиме. Все 492 пункта проведения были оборудованы системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За соблюдением порядка следили 893 общественных наблюдателя", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Продолжительность экзаменов составила около трех часов. Было выделено 150 минут — для географии, 180 минут — для истории, физики и химии. В ведомстве уточнили, что свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июня. Для тех, кто не смог принять участие в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также первое и второе июля.

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московская область (подмосковье), основной государственный экзамен (огэ)