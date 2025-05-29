https://ria.ru/20250529/shkola-2019780035.html

Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году

Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году - РИА Новости, 29.05.2025

Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году

Строительство флагманской школы начнется в Рязани в этом году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:02:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927050729_0:523:2712:2048_1920x0_80_0_0_ffa605147b4f7a63ff8f655f98b4e434.jpg

РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Строительство флагманской школы начнется в Рязани в этом году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. Малков сообщал, что в числе первых трех появится школа в Рязани, планируется строительство здания на 800 мест и кампуса на 300 мест. "Начинаем строить две школы в Мервино (микрорайон Рязани – ред.), одна средняя школа, а другая – лидерский флагманский наш проект", - сообщил губернатор в рамках прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях. Также в этом году, отметил Малков, приступят к строительству еще одной школы в Рязани, планируется завершение работ на двух объектах в Рязани и одном - в Касимове, сдана школа в Сараевском районе. "У нас уже есть и дальнейшие планы по всем самым востребованным локациям, где больше всего не хватает школ, как мы эти вопросы будем закрывать. И там, где мы планируем новые районы, большую застройку, мы сразу предусматриваем социальную инфраструктуру: детские сады, школы и все остальное, что необходимо", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250526/sotrudnichestvo-2019115935.html

https://ria.ru/20250525/festival-2018953326.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, павел малков