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Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году - РИА Новости, 29.05.2025
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Рязанская область
 
15:02 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/shkola-2019780035.html
Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году
Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году - РИА Новости, 29.05.2025
Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году
Строительство флагманской школы начнется в Рязани в этом году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:02:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Строительство флагманской школы начнется в Рязани в этом году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. Малков сообщал, что в числе первых трех появится школа в Рязани, планируется строительство здания на 800 мест и кампуса на 300 мест. "Начинаем строить две школы в Мервино (микрорайон Рязани – ред.), одна средняя школа, а другая – лидерский флагманский наш проект", - сообщил губернатор в рамках прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях. Также в этом году, отметил Малков, приступят к строительству еще одной школы в Рязани, планируется завершение работ на двух объектах в Рязани и одном - в Касимове, сдана школа в Сараевском районе. "У нас уже есть и дальнейшие планы по всем самым востребованным локациям, где больше всего не хватает школ, как мы эти вопросы будем закрывать. И там, где мы планируем новые районы, большую застройку, мы сразу предусматриваем социальную инфраструктуру: детские сады, школы и все остальное, что необходимо", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250526/sotrudnichestvo-2019115935.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году

Губернатор Малков: строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Строительство флагманской школы начнется в Рязани в этом году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. Малков сообщал, что в числе первых трех появится школа в Рязани, планируется строительство здания на 800 мест и кампуса на 300 мест.
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"Начинаем строить две школы в Мервино (микрорайон Рязани – ред.), одна средняя школа, а другая – лидерский флагманский наш проект", - сообщил губернатор в рамках прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях.
Также в этом году, отметил Малков, приступят к строительству еще одной школы в Рязани, планируется завершение работ на двух объектах в Рязани и одном - в Касимове, сдана школа в Сараевском районе.
"У нас уже есть и дальнейшие планы по всем самым востребованным локациям, где больше всего не хватает школ, как мы эти вопросы будем закрывать. И там, где мы планируем новые районы, большую застройку, мы сразу предусматриваем социальную инфраструктуру: детские сады, школы и все остальное, что необходимо", - подчеркнул губернатор.
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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