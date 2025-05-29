https://ria.ru/20250529/semya-2019848795.html

Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области

Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области - РИА Новости, 29.05.2025

Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области

Комплекс новых мер поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:33:00+03:00

2025-05-29T18:33:00+03:00

2025-05-29T18:33:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Комплекс новых мер поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в четверг принял во втором чтении региональный парламент. "Закон устанавливает в Нижегородской области родительский основной доход (региональный семейный капитал). С 1 июля 2025 года семьи и пары, родившие или усыновившие ребенка, смогут получить выплаты в размере 1 миллиона рублей (с учетом федерального материнского капитала). Важно, что выплаты предоставят каждой семье, вне зависимости от критериев нуждаемости, при рождении каждого ребенка", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области, новая мера поддержки – одна из важнейших составляющих регионального Пятилетия семьи. Финансирование, которое будет осуществляться из средств областного бюджета, позволит еще большему числу нижегородцев решиться на создание семьи и воспитание детей. Это задача, которая поставлена перед регионом в рамках нового национального проекта "Семья", объявленного по указу президента России Владимира Путина. Кроме того, законодательное собрание региона приняло в первом чтении законопроект "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области", внесенный губернатором. Документ направлен на поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, соблюдают экологические стандарты и реализуют социальные инициативы. "Государство со своей стороны предоставляет все необходимые выплаты для поддержки семьи. Но я хотел бы, чтобы принятие этого закона стало мотивацией для социально ответственного бизнеса также поддерживать своих сотрудниц, которые собираются стать мамами. Как минимум, нельзя увольнять под различными надуманными предлогами женщин, собирающихся уходить в декретный отпуск. К сожалению, такая теневая работа ведется, как и случаи отказа от трудоустройства девушкам, которые в ближайшее время могут задуматься о создании семьи и продолжении рода", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона заявил, что "подобное отношение нужно искоренять на всех уровнях, от первого лица компании до сотрудников кадровой службы". "Ответственность в этих вопросах и будет вкладом бизнеса в решение демографических задач, которые стоят перед нашей страной. А региональный закон – это своего рода указание к действию, к тому, что в этом направлении надо работать", – отметил Никитин. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев напомнил, что опыт региона в сфере разработки комплекса мер поддержки семей с детьми был представлен в апреле в Москве на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ. "Инициативы, которые реализуются у нас в рамках Пятилетия семьи, позволят стабилизировать демографическую ситуацию в Нижегородской области, сделать регион притягательным местом для жизни, создания семьи и рождения детей. Нашим опытом уже заинтересовались другие регионы страны", - подчеркнул замгубернатора. По данным министерства социальной политики Нижегородской области, в соответствии с законом о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, размер регионального семейного капитала зависит от очередности рождения ребенка в семье. Средства можно будет получить в виде целевых и ежемесячных выплат. Так, при рождении или усыновлении первого ребенка региональный семейный капитал устанавливается в форме ежемесячных выплат по 10 тысяч рублей в течение трех лет. При рождении (усыновлении) второго ребенка родители смогут выбрать: получать 22,2 тысячи рублей ежемесячно на протяжении трех лет или единовременно целевую выплату 500 тысяч рублей и ежемесячно 20 тысяч рублей в течение 15 месяцев. В случае рождения (усыновления) третьего ребенка семья сможет получать по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать целевую выплату 700 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев. На четвертого и последующих детей семья сможет получать по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать единовременную целевую выплату в размере 1 миллиона рублей. Важнейшее условие предоставления капитала – рождение или усыновление ребенка на территории Нижегородской области, свидетельство о рождении должно быть выдано органами ЗАГС региона. Кроме того, родители или усыновители должны иметь постоянную или временную регистрацию на территории области. Право на капитал имеют женщины-матери, женщины-усыновительницы, а также мужчины - единственные родители (усыновители). Претенденты на получение меры поддержки должны являться гражданами РФ не менее трех лет либо являться гражданами недружественных стран, временно проживающими в регионе в соответствии с указом президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Как отметил директор регионального Института демографического развития Евгений Журавлев, утверждение выплат "зарплаты родителя" - это важный и долгожданный шаг в поддержке семей региона. "Инициатива поможет родителям почувствовать себя увереннее в первые годы жизни ребенка и станет реальным стимулом для укрепления демографической ситуации в Нижегородской области", – сказал он.

https://ria.ru/20250529/lyudin-2019826272.html

https://ria.ru/20250528/zadacha-2019561738.html

https://ria.ru/20250523/oteli-2018730021.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин, семья