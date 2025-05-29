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Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом
Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:40:00+03:00
2025-05-29T15:40:00+03:00
2025-05-29T15:40:00+03:00
общество
республика ингушетия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок. Семья из Республики Ингушетия, в которой воспитывается 11 детей, во время общения с президентом рассказала о проблеме с транспортом при семейных поездках - приходится каждый раз арендовать большую машину или просить знакомых помочь. “Что касается транспорта, то мы будем считать, что вопрос решен. Коллеги с вами мои свяжутся еще, поговорят. Надо понять, должен быть очень удобный транспорт. Мы вариант найдем точно совершенно, так, чтобы вам было удобно перемещаться”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, россия, владимир путин
Общество, Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом
Путин пообещал семье из Ингушетии с 11 детьми решить вопрос с транспортом