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Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом - РИА Новости, 29.05.2025
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15:40 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/semya-2019789760.html
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом - РИА Новости, 29.05.2025
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом
Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:40:00+03:00
2025-05-29T15:40:00+03:00
общество
республика ингушетия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок. Семья из Республики Ингушетия, в которой воспитывается 11 детей, во время общения с президентом рассказала о проблеме с транспортом при семейных поездках - приходится каждый раз арендовать большую машину или просить знакомых помочь. “Что касается транспорта, то мы будем считать, что вопрос решен. Коллеги с вами мои свяжутся еще, поговорят. Надо понять, должен быть очень удобный транспорт. Мы вариант найдем точно совершенно, так, чтобы вам было удобно перемещаться”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html
республика ингушетия
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общество, республика ингушетия, россия, владимир путин
Общество, Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом

Путин пообещал семье из Ингушетии с 11 детьми решить вопрос с транспортом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок.
Семья из Республики Ингушетия, в которой воспитывается 11 детей, во время общения с президентом рассказала о проблеме с транспортом при семейных поездках - приходится каждый раз арендовать большую машину или просить знакомых помочь.
“Что касается транспорта, то мы будем считать, что вопрос решен. Коллеги с вами мои свяжутся еще, поговорят. Надо понять, должен быть очень удобный транспорт. Мы вариант найдем точно совершенно, так, чтобы вам было удобно перемещаться”, - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос производства машин для многодетных семей
25 января, 13:43
 
ОбществоРеспублика ИнгушетияРоссияВладимир Путин
 
 
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