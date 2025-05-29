https://ria.ru/20250529/selkhozkultury-2019779518.html
Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур
Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур - РИА Новости, 29.05.2025
Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур
Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли постановление о ходе реализации регионального закона "О семеноводстве... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:01:00+03:00
2025-05-29T15:01:00+03:00
2025-05-29T15:01:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли постановление о ходе реализации регионального закона "О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае", нацеленном на государственную доктрину продовольственной безопасности России, передает корреспондент РИА Новости. Об успехах в семеноводстве Кубани доложил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. В частности, он отметил профицит семян отечественной селекции в регионе по целому ряду сельскохозяйственных культур. "На сегодняшний день Кубань полностью обеспечена семенами всех сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы. Ежегодно семенами отечественной селекции в нашем регионе засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, а также риса, и около 80% площадей сои. Растет доля используемых наших семян кукурузы и подсолнечника. Например, в 2024 году почти половина посевных площадей этих культур была засеяна отечественными семенами. Заметны успехи в семеноводстве сахарной свеклы. В прошлом году доля наших семян здесь составила около 10%, в то время как три года назад эта доля составляла всего 4%. В 2025 году мы ожидаем, что доля используемых наших семян различных культур будет и дальше расти и составит по кукурузе и подсолнечнику 55%, а по сахарной свекле – 15%", – привел данные Дерека. По его словам, Кубань производит около 23 тысяч тонн семян кукурузы отечественной селекции. Это позволяет посеять более 1 миллиона гектаров площадей при учете, что край засевает 600 тысяч гектаров. "То есть у нас есть весомый профицит семян кукурузы. Что касается семян подсолнечника, мы производим около 1 миллиона тонн подсолнечника. Это почти на 1 миллион гектаров – при нашей потребности на 400 тысяч гектаров. Площадь семенных участков в крае постоянно увеличивается. В прошлом году этот показатель составил 334 тысячи гектаров. Так, по кукурузе и подсолнечнику площадь семенных посевов отечественной селекции за последние три года выросла почти в два раза. По кукурузе – до 10 тысяч гектаров, по подсолнечнику – до 27 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется высеву семян высоких репродукций и летних семян, которые обеспечивают более высокую урожайность. За последние пять лет площадь сева и летних семян выросла почти на 11%. В прошлом году она составила около 800 тысяч гектаров. И по пшенице, в том числе по пшенице, 620 тысяч гектаров", – уточнил докладчик. Дерека подчеркнул, что для развития семеноводства администрация края оказывает меры господдержки по нескольким направлениям. "Первое – это субсидии на приобретение элитных семян. Объем финансирования в текущем году составляет 350 миллионов рублей. Для увеличения доли производства семян сахарной свеклы на эти цели выделяется 16 миллионов рублей. С 2023 года предоставляется господдержка на возмещение затрат на приобретение оригинальных элитных семян картофеля и овощных культур. На эти цели в текущем году предусмотрено почти 50 миллионов рублей. С прошлого года в соответствии с требованием краевого закона о семеноводстве в регионе создаются специальные семеноводческие зоны для производства семян", – рассказал министр. Он отметил, что органы местного самоуправления, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края наделены отдельными полномочиями по поддержке сельхозпроизводства в части согласования в них севооборота в специальных семеноводческих зонах. В ноябре текущего года краевой Минсельхоз планирует утвердить границы таких зон для производства семян сельхозкультур на 2026 год. В принятом проекте постановления отмечено, что высокие результаты достигнуты благодаря господдержке, оказываемой представителям АПК региона. В частности, в 2024 году было выделено 446,8 миллиона рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году. Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил, что закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений вступил в свою силу только в сентябре 2024 года. Однако за прошедший период уже проведен детальный мониторинг его реализации, демонстрирующий положительную динамику в развитии отрасли. "Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. На выполнение связанных с этим задач нас ориентирует и утвержденная главой государства доктрина продовольственной безопасности. Согласно документу к 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75%. У Краснодарского края есть все возможности, а главное потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране", - прокомментировал принятый документ глава Заксобрания.
https://ria.ru/20250529/kuban-2019717214.html
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краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Краснодарский край, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур
Депутаты Заксобрания Кубани приняли план развития семеноводства сельхозкультур
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли постановление о ходе реализации регионального закона "О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае", нацеленном на государственную доктрину продовольственной безопасности России, передает корреспондент РИА Новости.
Об успехах в семеноводстве Кубани доложил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. В частности, он отметил профицит семян отечественной селекции в регионе по целому ряду сельскохозяйственных культур.
"На сегодняшний день Кубань полностью обеспечена семенами всех сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы. Ежегодно семенами отечественной селекции в нашем регионе засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, а также риса, и около 80% площадей сои. Растет доля используемых наших семян кукурузы и подсолнечника. Например, в 2024 году почти половина посевных площадей этих культур была засеяна отечественными семенами. Заметны успехи в семеноводстве сахарной свеклы. В прошлом году доля наших семян здесь составила около 10%, в то время как три года назад эта доля составляла всего 4%. В 2025 году мы ожидаем, что доля используемых наших семян различных культур будет и дальше расти и составит по кукурузе и подсолнечнику 55%, а по сахарной свекле – 15%", – привел данные Дерека.
По его словам, Кубань производит около 23 тысяч тонн семян кукурузы отечественной селекции. Это позволяет посеять более 1 миллиона гектаров площадей при учете, что край засевает 600 тысяч гектаров.
"То есть у нас есть весомый профицит семян кукурузы. Что касается семян подсолнечника, мы производим около 1 миллиона тонн подсолнечника. Это почти на 1 миллион гектаров – при нашей потребности на 400 тысяч гектаров. Площадь семенных участков в крае постоянно увеличивается. В прошлом году этот показатель составил 334 тысячи гектаров. Так, по кукурузе и подсолнечнику площадь семенных посевов отечественной селекции за последние три года выросла почти в два раза. По кукурузе – до 10 тысяч гектаров, по подсолнечнику – до 27 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется высеву семян высоких репродукций и летних семян, которые обеспечивают более высокую урожайность. За последние пять лет площадь сева и летних семян выросла почти на 11%. В прошлом году она составила около 800 тысяч гектаров. И по пшенице, в том числе по пшенице, 620 тысяч гектаров", – уточнил докладчик.
Дерека подчеркнул, что для развития семеноводства администрация края оказывает меры господдержки по нескольким направлениям.
"Первое – это субсидии на приобретение элитных семян. Объем финансирования в текущем году составляет 350 миллионов рублей. Для увеличения доли производства семян сахарной свеклы на эти цели выделяется 16 миллионов рублей. С 2023 года предоставляется господдержка на возмещение затрат на приобретение оригинальных элитных семян картофеля и овощных культур. На эти цели в текущем году предусмотрено почти 50 миллионов рублей. С прошлого года в соответствии с требованием краевого закона о семеноводстве в регионе создаются специальные семеноводческие зоны для производства семян", – рассказал министр.
Он отметил, что органы местного самоуправления, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края наделены отдельными полномочиями по поддержке сельхозпроизводства в части согласования в них севооборота в специальных семеноводческих зонах. В ноябре текущего года краевой Минсельхоз планирует утвердить границы таких зон для производства семян сельхозкультур на 2026 год.
В принятом проекте постановления отмечено, что высокие результаты достигнуты благодаря господдержке, оказываемой представителям АПК региона. В частности, в 2024 году было выделено 446,8 миллиона рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил, что закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений вступил в свою силу только в сентябре 2024 года. Однако за прошедший период уже проведен детальный мониторинг его реализации, демонстрирующий положительную динамику в развитии отрасли.
"Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. На выполнение связанных с этим задач нас ориентирует и утвержденная главой государства доктрина продовольственной безопасности. Согласно документу к 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75%. У Краснодарского края есть все возможности, а главное потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране", - прокомментировал принятый документ глава Заксобрания.