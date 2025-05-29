https://ria.ru/20250529/selkhozkultury-2019779518.html

Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур

Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур - РИА Новости, 29.05.2025

Парламентарии Кубани утвердили план развития семеноводства сельхозкультур

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли постановление о ходе реализации регионального закона "О семеноводстве... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:01:00+03:00

2025-05-29T15:01:00+03:00

2025-05-29T15:01:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли постановление о ходе реализации регионального закона "О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае", нацеленном на государственную доктрину продовольственной безопасности России, передает корреспондент РИА Новости. Об успехах в семеноводстве Кубани доложил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. В частности, он отметил профицит семян отечественной селекции в регионе по целому ряду сельскохозяйственных культур. "На сегодняшний день Кубань полностью обеспечена семенами всех сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы. Ежегодно семенами отечественной селекции в нашем регионе засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, а также риса, и около 80% площадей сои. Растет доля используемых наших семян кукурузы и подсолнечника. Например, в 2024 году почти половина посевных площадей этих культур была засеяна отечественными семенами. Заметны успехи в семеноводстве сахарной свеклы. В прошлом году доля наших семян здесь составила около 10%, в то время как три года назад эта доля составляла всего 4%. В 2025 году мы ожидаем, что доля используемых наших семян различных культур будет и дальше расти и составит по кукурузе и подсолнечнику 55%, а по сахарной свекле – 15%", – привел данные Дерека. По его словам, Кубань производит около 23 тысяч тонн семян кукурузы отечественной селекции. Это позволяет посеять более 1 миллиона гектаров площадей при учете, что край засевает 600 тысяч гектаров. "То есть у нас есть весомый профицит семян кукурузы. Что касается семян подсолнечника, мы производим около 1 миллиона тонн подсолнечника. Это почти на 1 миллион гектаров – при нашей потребности на 400 тысяч гектаров. Площадь семенных участков в крае постоянно увеличивается. В прошлом году этот показатель составил 334 тысячи гектаров. Так, по кукурузе и подсолнечнику площадь семенных посевов отечественной селекции за последние три года выросла почти в два раза. По кукурузе – до 10 тысяч гектаров, по подсолнечнику – до 27 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется высеву семян высоких репродукций и летних семян, которые обеспечивают более высокую урожайность. За последние пять лет площадь сева и летних семян выросла почти на 11%. В прошлом году она составила около 800 тысяч гектаров. И по пшенице, в том числе по пшенице, 620 тысяч гектаров", – уточнил докладчик. Дерека подчеркнул, что для развития семеноводства администрация края оказывает меры господдержки по нескольким направлениям. "Первое – это субсидии на приобретение элитных семян. Объем финансирования в текущем году составляет 350 миллионов рублей. Для увеличения доли производства семян сахарной свеклы на эти цели выделяется 16 миллионов рублей. С 2023 года предоставляется господдержка на возмещение затрат на приобретение оригинальных элитных семян картофеля и овощных культур. На эти цели в текущем году предусмотрено почти 50 миллионов рублей. С прошлого года в соответствии с требованием краевого закона о семеноводстве в регионе создаются специальные семеноводческие зоны для производства семян", – рассказал министр. Он отметил, что органы местного самоуправления, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края наделены отдельными полномочиями по поддержке сельхозпроизводства в части согласования в них севооборота в специальных семеноводческих зонах. В ноябре текущего года краевой Минсельхоз планирует утвердить границы таких зон для производства семян сельхозкультур на 2026 год. В принятом проекте постановления отмечено, что высокие результаты достигнуты благодаря господдержке, оказываемой представителям АПК региона. В частности, в 2024 году было выделено 446,8 миллиона рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году. Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил, что закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений вступил в свою силу только в сентябре 2024 года. Однако за прошедший период уже проведен детальный мониторинг его реализации, демонстрирующий положительную динамику в развитии отрасли. "Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. На выполнение связанных с этим задач нас ориентирует и утвержденная главой государства доктрина продовольственной безопасности. Согласно документу к 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75%. У Краснодарского края есть все возможности, а главное потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране", - прокомментировал принятый документ глава Заксобрания.

https://ria.ru/20250529/kuban-2019717214.html

https://ria.ru/20250528/kuban-2019620801.html

краснодарский край

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краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)