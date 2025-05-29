https://ria.ru/20250529/saratov-2019852357.html

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть школьницу в Саратове

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть школьницу в Саратове - РИА Новости, 29.05.2025

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть школьницу в Саратове

Кировский районный суд Саратова отправил в СИЗО водителя, который обвиняется в том, что на машине сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, сообщило... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:00:00+03:00

2025-05-29T19:00:00+03:00

2025-05-29T19:00:00+03:00

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова отправил в СИЗО водителя, который обвиняется в том, что на машине сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее следствие сообщило, что во вторник обвиняемый за рулем автомобиля Lada Vesta на пересечении улиц Рахова и Соколовая в центре Саратова сбил 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП, а ребенок от полученных травм скончался. Фигурант и автомобиль были установлены сотрудниками полиции, водителя задержали. Ему предъявили обвинение по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". "️Судом 23-летнему обвиняемому в совершении ДТП, повлекшего смерть несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля", - говорится в Telegram-канале СУСК. Следователь в суде отметила, что необходимость ареста вызвана тем, что фигурант может скрыться. "Обвиняемый имеет прописку на территории другого субъекта, имеет устойчивые социальные и семейные связи, в связи с чем может препятствовать производству по уголовному делу ... а также скрыться от следствия и суда", - сказала она на видео, опубликованном управлением. Прокуратура области в Telegram-канале добавила, что ход расследования дела находится на контроле ведомства.

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

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происшествия, авто, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)