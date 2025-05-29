https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019875054.html
Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины
Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины - РИА Новости, 29.05.2025
Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины
Никакие новые антироссийские санкции не предотвратят поражения режима Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:54:00+03:00
2025-05-29T23:54:00+03:00
2025-05-29T23:54:00+03:00
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Никакие новые антироссийские санкции не предотвратят поражения режима Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского", – сказал Небензя Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018835052.html
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россия, киев, украина, владимир зеленский, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины
Небензя: никакие новые санкции не предотвратят поражения режима Зеленского