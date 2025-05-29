https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019875054.html

Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины

Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины - РИА Новости, 29.05.2025

Небензя: антироссийские санкции не предотвратят поражения Украины

Никакие новые антироссийские санкции не предотвратят поражения режима Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:54:00+03:00

2025-05-29T23:54:00+03:00

2025-05-29T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ООН, 29 мая – РИА Новости. Никакие новые антироссийские санкции не предотвратят поражения режима Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского", – сказал Небензя Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018835052.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, владимир зеленский, василий небензя, оон