https://ria.ru/20250529/rubl-2019866025.html

Рубль сильно вырос против юаня на Московской бирже

Рубль сильно вырос против юаня на Московской бирже - РИА Новости, 29.05.2025

Рубль сильно вырос против юаня на Московской бирже

Курс рубля в четверг сильно вырос против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум за два года, закрепившись ниже... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:31:00+03:00

2025-05-29T21:31:00+03:00

2025-05-29T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Курс рубля в четверг сильно вырос против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум за два года, закрепившись ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 15 копеек, до 10,86 рубля, а в течение сессии максимально дешевел до 10,84 рубля – минимума с мая 2023 года. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,68 рубля. Рубль на подъеме Юань в четверг на Мосбирже торговался в ощутимом минусе по отношению к рублю второй день подряд, курс обновил минимум за два года и сполз ниже ключевой отметки 11 рублей. "Рубль сегодня решительно обновил многомесячные максимумы, и даже окончание налогового периода не поколебало уверенности нацвалюты. На наш взгляд, в моменте сказалось сжатие геополитической премии на новостях о продолжении переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине и отказе американского президента Трампа вводить новые антироссийские санкции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.17 мск падала на 1,6%, до 63,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,2 пункта. Прогнозы Основными факторами крепости рубля остаются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и ограниченные возможности хранения валюты у крупных участников ввиду санкционных ограничений, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Исходя из накопленной инфляции и торговых условий, сейчас курс рубля переукреплен примерно на 15%, а реальный эффективный обменный курс национальной валюты слишком высокий. Это значит, что торговые условия для российских импортеров выгодные, а для экспортеров невыгодные. Это может привести к росту импорта, сокращению экспорта, снизить объем предложения валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль", - говорит он. Трудно сказать, когда российская валюта начнет слабеть к фундаментально обоснованным значениям, поскольку большая разница между ставками на денежном рынке в рублях и юанях не способствует сейчас этому, отмечает Михеев. "В юанях ставки околонулевые, в рублях – около 21%, поэтому участникам рынка выгодно хранить деньги в национальной валюте. Ситуация может начать меняться по мере того, как Банк России начнет снижать ставку", - резюмирует он. Пока же в краткосрочном плане Шепелев из "БКС Мир инвестиций" ожидает доллар на уровне 78-81 рубль, а юань – 10,7-11,2 рубля.

https://ria.ru/20250522/bitkoin-2018375373.html

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