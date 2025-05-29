https://ria.ru/20250529/rostekh-2019699272.html
В Ростехе рассказали о возможностях ремонта вертолетных двигателей
В Ростехе рассказали о возможностях ремонта вертолетных двигателей - РИА Новости, 29.05.2025
В Ростехе рассказали о возможностях ремонта вертолетных двигателей
В России создано всё для сервиса и ремонта распространенных вертолетных двигателей, в том числе производившихся на украинском предприятии "Мотор Сич", проблем с РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:06:00+03:00
2025-05-29T07:06:00+03:00
2025-05-29T07:18:00+03:00
ростех
мотор сич
россия
экономика
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России создано всё для сервиса и ремонта распространенных вертолетных двигателей, в том числе производившихся на украинском предприятии "Мотор Сич", проблем с ремонтом нет, сообщили РИА Новости в "Ростехе"."В России созданы все условия для сервиса и ремонта всей линейки распространенных вертолетных двигателей, включая двигатели ТВ3-117, ранее производившиеся на украинском предприятии "Мотор Сич". Это импортозамещение в действии: проблем с ремонтом этих моторов и обеспечением необходимыми запчастями нет", - сообщили в госкорпорации.Там добавили, что мощностей для замены в России устаревших вертолетных двигателей ТВ2-117 на современные ВК-2500 достаточно."Что касается давно устаревших двигателей ТВ2-117, которые производились до середины 90-х, то реанимировать эти моторы не видим никакого смысла. Это почти антиквариат, и эксплуатация вертолетной техники с ними может представлять угрозу безопасности", - уточнили в "Ростехе"."На мощностях ОДК ведется серийное производство собственной линейки двигателей ВК-2500. В производстве используются новые материалы и технологии. Эти двигатели сертифицированы, обладают повышенной эффективностью и надёжностью, соответствуют современным требованиям безопасности", - добавили в госкорпорации.
https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html
https://ria.ru/20250526/rostehi-2019027232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, мотор сич, россия, экономика, объединенная двигателестроительная корпорация
Ростех, Мотор Сич, Россия, Экономика, Объединенная двигателестроительная корпорация
В Ростехе рассказали о возможностях ремонта вертолетных двигателей
Ростех: проблем с ремонтом вертолетных двигателей и запчастями для них нет