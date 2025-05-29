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Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2025
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04:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/rossija-2019690354.html
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2025
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт
Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:13:00+03:00
2025-05-29T04:13:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА Новости основатель компании "Живые специи" Игорь Павлов. "Если в 2022 году наибольшая доля мирового рынка микрозелени приходилась на США, Канаду и Мексику, то через 5-6 лет рост рынка микрозелени с самым высоким среднегодовым темпом придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и в первую очередь – на Россию", - отмечает эксперт. По его оценке, в России больше всего потребление микрозелени приходится на города-миллионники: среди лидеров по ее потреблению Павлов называет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Объем мирового рынка микрозелени в 2024 году, продолжает он, оценивался в 245,77 миллиарда долларов и может достигнуть 335,16 миллиарда долларов к 2029 году со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Спрос в развитых странах растет: драйверами роста являются увеличение интереса среди сторонников здорового и сбалансированного питания и усовершенствование способов выращивания высокотехнологичными методами. Основной способ выращивания микрозелени - гидропоника: способ выращивания растений без почвы, когда растение получает все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях из раствора, окружающего корни, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.
https://ria.ru/20250521/nauka-2018016990.html
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экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт

Павлов: Россия через пять — шесть лет станет мировым лидером рынка микрозелени

© Pixabay / JillWellingtonОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Pixabay / JillWellington
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА Новости основатель компании "Живые специи" Игорь Павлов.
"Если в 2022 году наибольшая доля мирового рынка микрозелени приходилась на США, Канаду и Мексику, то через 5-6 лет рост рынка микрозелени с самым высоким среднегодовым темпом придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и в первую очередь – на Россию", - отмечает эксперт.
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По его оценке, в России больше всего потребление микрозелени приходится на города-миллионники: среди лидеров по ее потреблению Павлов называет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Объем мирового рынка микрозелени в 2024 году, продолжает он, оценивался в 245,77 миллиарда долларов и может достигнуть 335,16 миллиарда долларов к 2029 году со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Спрос в развитых странах растет: драйверами роста являются увеличение интереса среди сторонников здорового и сбалансированного питания и усовершенствование способов выращивания высокотехнологичными методами.
Основной способ выращивания микрозелени - гидропоника: способ выращивания растений без почвы, когда растение получает все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях из раствора, окружающего корни, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.
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