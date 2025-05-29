https://ria.ru/20250529/razgovor-2019743052.html

В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа

В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:22:00+03:00

2025-05-29T12:22:00+03:00

2025-05-29T12:27:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в любой момент, если это нужно будет для дела."Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Поэтому, по мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет дела", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп