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В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:22:00+03:00
2025-05-29T12:22:00+03:00
2025-05-29T12:27:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в любой момент, если это нужно будет для дела."Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Поэтому, по мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет дела", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа может быть согласован в любой момент