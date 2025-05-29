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В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
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12:22 29.05.2025 (обновлено: 12:27 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/razgovor-2019743052.html
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:22:00+03:00
2025-05-29T12:27:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в любой момент, если это нужно будет для дела."Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Поэтому, по мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет дела", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле рассказали о согласовании разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа может быть согласован в любой момент

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть согласован в любой момент, если это нужно будет для дела.
"Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Поэтому, по мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет дела", - сказал Песков журналистам.
Ранее Путин созвонился с лидером США 19 мая из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Переговоры продолжались более двух часов. Как сообщал российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
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