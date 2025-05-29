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В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:17:00+03:00

2025-05-29T12:17:00+03:00

2025-05-29T12:18:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

россия

сша

политика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора двух лидеров на фоне грядущих переговоров в Стамбуле.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, сша, политика