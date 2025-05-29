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В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:17:00+03:00
2025-05-29T12:17:00+03:00
2025-05-29T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора двух лидеров на фоне грядущих переговоров в Стамбуле.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Россия, США, Политика
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
Песков: нового разговора Путина и Трампа пока нет в планах