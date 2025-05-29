https://ria.ru/20250529/raketa-2019772847.html

Частная китайская компания провела испытание многоразовой ракеты

Частная китайская компания провела испытание многоразовой ракеты - РИА Новости, 29.05.2025

Частная китайская компания провела испытание многоразовой ракеты

Китайская частная космическая компания Sepoch провела успешное испытание первой в стране многоразовой ракеты из нержавеющей стали с топливом на основе жидкого... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:25:00+03:00

2025-05-29T14:25:00+03:00

2025-05-29T14:25:00+03:00

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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Китайская частная космическая компания Sepoch провела успешное испытание первой в стране многоразовой ракеты из нержавеющей стали с топливом на основе жидкого кислорода и метана, следует из заявления компании. “29 мая в 4.40 утра (28 мая 23.40 мск - ред.) на космопорте Дунфан было проведено первое испытание демонстрационной ракеты “Юаньсинчжэ-1” с полетом и возвращением, миссия завершилась успешно”, - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице компании в соцсети WeChat. Сообщается, что ракета-носитель сконструирована из тонкостенной нержавеющей стали с топливом на основе жидкого кислорода и метана, ее длина составляет 26,8 метров, а диаметр - 4,2 метра, стартовая масса составила приблизительно 57 тонн. Полет длился 125 секунд, ракета поднялась на 2,5 километра над уровнем моря, после чего совершила мягкую посадку на воду Компания отмечает, что испытание заложило прочную основу для полноценного запуска “Юаньсинчжэ-1”, который запланирован на этот год. Китайская частная космическая компания Beijing Sepoch Technology - первая в КНР компания, которая разрабатывает многоразовые ракеты-носители среднего и тяжелого класса с применением нержавеющей стали в конструкции и жидкого кислорода и метана в качестве топлива.

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космос - риа наука, китай, в мире