https://ria.ru/20250529/putin-2019843418.html

Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину

Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину - РИА Новости, 29.05.2025

Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину

Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:01:00+03:00

2025-05-29T18:01:00+03:00

2025-05-29T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей. "У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам", - отметил отец Николай. Он рассказал, что семья строит "большой, двухэтажный, вместительный" дом по программе развития сельских территорий, и пригласил Путина на новоселье "разделить нашу общую трапезу".

https://ria.ru/20250529/putin-2019826013.html

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Ольга Фомченкова

рязанская область, россия, владимир путин, общество