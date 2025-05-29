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Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину - РИА Новости, 29.05.2025
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Религия
 
18:01 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019843418.html
Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину
Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину - РИА Новости, 29.05.2025
Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину
Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:01:00+03:00
2025-05-29T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя. Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей. "У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам", - отметил отец Николай. Он рассказал, что семья строит "большой, двухэтажный, вместительный" дом по программе развития сельских территорий, и пригласил Путина на новоселье "разделить нашу общую трапезу".
https://ria.ru/20250529/putin-2019826013.html
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рязанская область, россия, владимир путин, общество
Религия, Рязанская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину

Многодетный отец из Рязанской области Майсуров попросил Путина беречь себя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей.
«
"У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам", - отметил отец Николай.
Он рассказал, что семья строит "большой, двухэтажный, вместительный" дом по программе развития сельских территорий, и пригласил Путина на новоселье "разделить нашу общую трапезу".
Многодетная мать из Рязанской области Луиза Майсурова написала для президента РФ Владимира Путина икону Божией Матери - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Многодетная мать из Рязанской области написала икону для Путина
Вчера, 17:24
 
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